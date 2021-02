La paradoja de los guías de montaña: sin trabajar, pero otros pueden ir al monte

Paradoja en la montaña asturiana. Mientras los montañeros federados pueden acudir sin cortapisas a la montaña y hacer las rutas que consideren oportunas, mientras los aficionados al esquí pueden desplazarse a las estaciones asturianas que estén abiertas, siempre que se hayan federado, mientras los técnicos deportivos de esquí pueden realizar cursos, los guías de montaña, que también son técnicos deportivos, no pueden realizar las actividades que venían desarrollando hasta la pandemia todos los inviernos, como organizar raquetadas, actividades de esquí de montaña y alpinismo o impartir cursos de técnica invernal de montaña, por poner unos ejemplos. Y es que los guías de montaña, por una razón que no se entiende muy bien, están encuadrados dentro del sector de turismo activo, cuyas actividades están suspendidas por orden del Gobierno regional. Los guías de montaña recalcan que no están pidiendo en general que vuelvan las actividades de turismo activo, sino que se les considere técnicos deportivos y se les deje trabajar como en otras regiones españolas.

“Somos los únicos técnicos deportivos de Asturias que no podemos realizar nuestra actividad. Y somos los únicos guías de montaña de España que no podemos trabajar”, cuenta Camilo Sousa González, presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Asturias (AGMA). Por eso piden una reunión urgente con la Dirección de Deportes para que se haga una excepción con ellos y puedan desarrollar su actividad, como lo hacen por ejemplo los monitores de esquí. Reclaman un cambio en la ley de Turismo, y que el montañismo se considere como lo que es, un deporte al que están recurriendo cada vez más asturianos como una vía de escape a los cierres perimetrales y los confinamientos. El cierre de actividad afecta a otros guías de actividades de turismo activo, que en invierno suelen parar y que no están viviendo esta suspensión como un drama, según asegura algún guía de montaña.

“Podríamos estar alquilando raquetas, tenemos a gente esperando para que los llevemos de ruta; podríamos dar cursos...” Camilo Sousa - Presidente de la Asociación de Guías de Montaña

“Arreglar este problema es tan fácil como echar una firma, para que 40 o 50 personas puedan trabajar. Es un agravio comparativo respecto a otros técnicos deportivos asturianos y respecto a los guías de montaña del resto del Estado. Los de León, Cantabria, Galicia, Aragón… están trabajando sin problema”, añade Camilo Sousa, muy conocido por el programa de la televisión autonómica “Mochileros”. “Lo curioso es que se permite la actividad en la montaña a los federados, en grupos de hasta 15 personas”, resalta. “Podríamos estar alquilando raquetas, tenemos a gente esperando para que los llevemos de ruta, podríamos estar dando cursos sobre protocolos de rescate en caso de avalancha… La actividad de montaña es de las más seguras en cuando al covid-19, porque se desarrolla en zonas abiertas en las que no hay posibilidad de aglomeración. Además, se puede mantener la distancia”, enumera Sousa.

Los guías de montaña resaltan otro aspecto. Según señala uno de ellos, en las últimas semanas se ha disparado el número de licencias federativas de Montaña, ya que es una de las formas que permite el Principado para salir de los municipios confinados para hacer deporte. “Se han federado como locos, sin tener experiencia suficiente para salir a la montaña en invierno, porque la montaña es la única vía de escape que tienen. Y los guías de montaña que somos los que damos seguridad, castigados en casa sin poder trabajar. Dios quiera que no haya un accidente que tengamos que lamentar”, indica. Efectivamente, las licencias han aumentado un treinta por ciento, pasando de 7.000 a unas 10.000, como publicó LA NUEVA ESPAÑA en días pasados.

Todo este asunto salió a la luz después de que el presidente en funciones de la Federación de Montaña, Juan Rionda, saliese en defensa de los guías. Curiosamente, una parte de los guías de montaña se han mostrados especialmente molestos con Rionda. “No nos representa, nadie ha pedido que hable a nuestro favor. Solo busca sacar votos en las elecciones. La mayoría no estamos federados, tenemos nuestro seguro privado. Además, nos criticó a nosotros por las ascensiones por la cara sur del Urriellu. No nos pidió perdón cuando le criticamos en las redes y ahora sale dorándonos la píldora”, indica uno de los guías, que prefiere no desvelar su identidad.