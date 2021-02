La igualdad de género se ha colado en la campaña electoral de la Asociación Nacional de Criadores de Raza Asturiana de los Valles (Aseava). La candidatura “Aseava por y para la Ganadería”, una de las dos en liza, encabezada por el ganadero Amable Fernández, compuesta inicialmente por diez hombres y una mujer, ha tenido que modificar su composición, para equilibrar la presencia de ambos sexos.

La decisión, tomada por la Junta Electoral tras un requerimiento presentado por la lista de “Aseava Unida”, que encabeza la ganadera gozoniega Sila Fernández, ha sido acatada por la lista rival, a disgusto, pero con el deseo de no enturbiar el proceso que debe culminar en las urnas el próximo día 28. Así lo manifestó Amable Fernández, de Soto de Agues (Sobrescobio), que no acaba de entender la decisión de la Junta. “La candidatura estaba proclamada, lo lógico es que si alguien se siente perjudicado en sus intereses hubiera acudido al Juzgado; creo que la Junta se extralimita en sus funciones”, indica Fernández. En la lista inicial con once hombres y una mujer, María del Carmen Morán, de Dagüeño (Cangas del Narcea), entran ahora Irene Méndez Lorences, de Ganadería Casa Manolo, La Espina (Salas), y Jaime Arias, de Ganadería, Casa Extramadoiro, de El Vallín (Valdés), que cuenta entre sus socias a otra mujer.