“¿Qué hacía una familia en las viseras de San Isidro si la carretera estaba cerrada?”

El trágico accidente que costó la vida a Virgilio García y César Fernández, dos trabajadores del Principado que despejaban de nieve la carretera del puerto de San Isidro el pasado 1 de enero, llegó ayer a la Junta General, por iniciativa del diputado Álvaro Queipo. El diputado popular pidió al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, respuestas a interrogantes relacionadas con los planes para construir viseras antialudes en las zonas más expuestas de la AS-253 y las condiciones en las que trabajan los operarios de Carreteras, sobre todo en invierno. Su pregunta más incisiva, y sobre la que no recibió respuesta, dejó dudas sobre el corte de esa vía: “¿Qué hacía una familia, resguardada en las viseras a las tres de la tarde, si la carretera estaba cerrada desde, al menos, las dos de la tarde?”.

Álvaro Queipo, que, de entrada, advirtió no querer hacer política con ese trágico accidente, sí recalcó que el objetivo del debate en el Parlamento asturiano es evitar o, al menos, minimizar el riesgo de que se vuelva a repetir un siniestro similar. El secretario general del PP asturiano y diputado autonómico recordó que la Junta General lleva siendo escenario “desde hace más de 11 años de peticiones para que se extiendan la viseras” en esa carretera del concejo de Aller y concluyó que “el Gobierno lleva once años escurriendo el bulto” sobre esa obra.

El parlamentario popular fue un paso más allá cuando planteó dudas acerca de un hecho relevante para la tragedia que se desencadenó después de que un alud llevase por delante la máquina quitanieves y a los dos trabajadores, Virgilio García y César Fernández, que tenían encomendado el 1 de enero limpiar la carretera del puerto de San Isidro. ¿Cómo es posible que hubiera una familia protegida en las viseras existentes en ese tramo cuando la carretera había quedado cortada una hora antes? Queipo, a falta de una respuesta concreta del consejero Calvo, concluyó que “los protocolos en algún punto han fallado. No sé si el cierre no se comunicó o no se señalizó”, sostuvo Queipo.

Alejandro Calvo contestó en primera instancia que el accidente del 1 de enero “poco tiene que ver con el mantenimiento de la red viaria”. Pero eludió extenderse ante las dudas planteadas por el diputado popular porque las circunstancias que rodearon el trágico siniestro “están bajo investigación”. Sobre la ampliación del tramo de viseras, reconoció los antecedentes, muy anteriores a su etapa como consejero, pero aseguró que actualmente está en marcha “una asistencia técnica para colocar viseras antialudes, que contribuyan a minimizar el riesgo, no eliminarlo”. Tanto Calvo como Queipo tuvieron palabras de elogio a la labor de Virgilio García y César Fernández y a los equipos que rescate, así como de apoyo para las familias de los trabajadores fallecidos.