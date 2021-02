El Gobierno anuncia un “plan urgente” en Vipasa, criticada por Podemos e IU

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, anunció ayer “un plan de actuación urgente” en Vipasa, todavía por definir, para dar respuesta a las quejas de los inquilinos de la empresa regional de vivienda, de las que se hicieron eco Podemos e IU en el Pleno de ayer en la Junta.

El diputado de la formación morada, Rafael Palacios, exigió “el cese inmediato de la gerente” tras reprochar “la falta de empatía, humanidad y corazón” de Vipasa con los inquilinos. Palacios enunció diferentes problemas como la falta de respuesta a humedades, grietas, garajes y cocheras sin entregar desde hace 10 años que son, según dijo, “nidos de ratas”, o plagas de cucarachas. “No hay sitio en Asturias donde no haya quejas con Vipasa”, declaró Palacios. El coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ahondó en las críticas a la sociedad de vivienda, que “lleva diez años en la inercia, esto no pasaba cuando IU estaba al frente” y reclamó al Ejecutivo socialista “un itinerario que aborde los problemas y escuche a las personas”. La consejera, Melania Álvarez, pidió a Podemos e IU que no fueran “injustos” con Vipasa, admitió “dificultades” pero pidió que “se reconozca la labor de los trabajadores” de la empresa de vivienda, y avanzó “un plan de actuación urgente”, tras destacar que “ahora tenemos 2,3 millones de euros, más del doble que hace seis años”.