La tercera ola del covid castiga menos a los hospitales de Asturias, pese al gran temor que existía

Con todo, obvio es decirlo, no cabe cantar victoria, pues los coletazos del covid aún pueden ser importantes, particularmente en el apartado de ingresos en UCI. Además, hay que tener en cuenta otra evidencia: pese a la pandemia, los hospitales siguen atendiendo a personas con patologías ajenas al covid, y ahora en invierno hay más pacientes no covid que el pasado otoño. La suma de unos y de otros es similar en ambos momentos, y la carga de trabajo de los sanitarios, también. Pero en esta tercera fase con menos afluencia de contagiados y, por lo tanto, menos psicosis. En los momentos de pico, unos 350 enfermos de coronavirus menos sumando planta, UCI y centros no sanitarios.

El diferente impacto sobre los hospitales en la segunda ola y en la tercera puede medirse de varias maneras. Y una de ellas consiste en cuantificar los picos máximos de ambas olas en tres epígrafes: hospitalizados en planta, hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI) e ingresados en centros no sanitarios. La diferencia entre ambas fases es de 288 enfermos en planta, 25 en UCI y 37 en centros como el Credine (Langreo) o el hospital de campaña de la Feria de Muestras (Gijón). Las tres cifras suman 350.

El máximo de ingresados en plantas de hospitales en la segunda onda fueron 894 (el 16 de noviembre) y en esta tercera han sido 606 (el 7 de febrero). Ayer había 572.

El pico de hospitalizados en UCI en otoño fue de 150 (el 18 de noviembre) y esta vez han sido 125 (el 4 de febrero). Ayer había 123. Aquí es donde existen mayores temores de que aún se produzca un aluvión de ingresos de infectados de covid que, estando en planta, empeoran de forma paulatina. Es factible, por supuesto. Pero hay que advertir que lo mismo se predijo a mediados de noviembre, cuando la curva epidémica empezó a doblegarse, y finalmente no sucedió.

Y, tercer epígrafe, el pico de ingresados en centros no sanitarios (Credine, Feria de Muestras) de la segunda ola fue de 159 (el 24 de noviembre) y en esta tercera ha sido de 122 (el 31 de enero).

Menos contagiados mayores de 65 años

La tercera onda epidémica ha llegado a una altura casi idéntica a la de la segunda. La actual lleva varios días bajando, y es de suponer que continúe haciéndolo. Veremos a qué ritmo.

Puntualicemos: el pico de ambas casi está empatado, pero en esta tercera ola ha habido muchos menos infectados de 65 años o más, y a la vez más contagiados menores de 65 años. Por eso todo apunta a que esa menor presión sobre los centros sanitarios es, ante todo, una menor presencia en los hospitales de personas de edad avanzada, que son las más vulnerables ante el coronavirus. Hasta el momento, la cifra de muertos en la tercera ola es muy inferior a la registrada en la segunda. Y esa caída es proporcionalmente más acusada en las residencias de mayores, en las que se computaron 575 decesos en la segunda onda pandémica frente a los 66 de esta tercera.

¿Por qué menos ingresados y menos muertos en la tercera ola? No hay explicaciones oficiales. Pero cabe aventurar una hipótesis que empezó siendo expresada en voz baja, con el fin de evitar triunfalismos, pero que está adquiriendo carta de ciudadanía: la vacuna del covid, que empezó a administrarse en las residencias de mayores el pasado 27 de diciembre, está ejerciendo un efecto protector relevante entre los residentes de los geriátricos. Y esto sería lo que explicaría que haya menos infectados mayores de 65 años y en que, entre los que sí se contagian, sean menos los que sufren síntomas graves que obligan a hospitalizarlos.