La Sección Segunda de la Audiencia Provincial analizará el próximo 5 de marzo las cuestiones de nulidad planteadas por Marta Rama, presunta autora, junto a Nelson Dos Anjos, del asesinato de Iván Castro, perpetrado en un garaje de La Felguera el 7 de diciembre de 2017. El juicio tendrá lugar, previsiblemente, antes del verano, tres años y medio después de los hechos. El abogado de Rama, Sergio Herrero, ha pedido la nulidad de los datos de posicionamiento y comunicaciones de los teléfonos de los acusados, al considerar que la obligación de las compañías de guardarlos y mantenerlos indiscriminadamente y a disposición de las fuerzas de seguridad en España vulnera la legislación europea.

Para el letrado, no había base indiciaria suficiente que justificase las escuchas aprobadas por la jueza instructora, al considerar que se podía haber obtenido información por medios menos intrusivos y no estuvieron motivadas. Pide la nulidad de las escuchas de sus conversaciones telefónicas y también la “sonorización” de la vivienda de los dos acusados, que dio como resultado la detención de los mismos. La Policía justificó esta medida por la reducción de las conversaciones telefónicas de la pareja ante la sospecha de que se les investigaba. Herrero quiere excluir también cualquier referencia a los amantes de Marta Rama, un aspecto que podría perjudicarla ante el jurado. La acusación particular, que ejerce la familia de Iván Castro bajo la dirección letrada de Ángel Bernal, se opone a las nulidades propuestas. La defensa de Nelson Dos Anjos, a cargo de José Manuel Fernández González, no se ha pronunciado.