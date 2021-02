Cuestionario fin de campaña a Ignacio Villaverde, candidato a Rector: “Quiero que la Universidad no sea una linterna, sino un faro”

En una última jornada maratoniana, Ignacio Villaverde Menéndez, candidato a rector y catedrático de Derecho Constitucional, responde a este cuestionario a través de audios de Whatsapp. Está feliz e ilusionado, aunque también un poco dolido por los “ataques personales” e “intentos de desprestigio” que dice haber sufrido por parte del entorno de su rival. El más sonado, el “copia y pega” de una parte ínfima de su programa electoral. El gijonés no se escondió y reconoció el “fallo” que cometió al no haberle dado una vuelta a la redacción de las ideas de otras universidades en las que se inspiró.

–¿Qué hizo en su último día de campaña?

–Pues seguimos haciendo visitas a algunos servicios y campus que nos quedaron pendientes, y entregando nuestro programa electoral a decanos y decanas. Son visitas muy cortas y siempre con un respeto escrupuloso de las medidas anticovid. También mantuvimos varias reuniones a través de Teams, las 20 o 30 llamadas que tengo a diario, preparé un debate... Y estuve disfrutando del ambiente y de la sensación de que, por fin, estamos cerrando una etapa y que el día 12 (por mañana) abrimos una nueva.

–¿A qué dedicará la jornada de reflexión de hoy?

–Me ocuparé de cuestiones tan prosaicas como hacer la compra, hacer la colada, ocuparme de mis hijas (Paula, de 25 años, y Nuria, de 15), que a las pobres las tengo bastante desatendidas desde hace días, estar tranquilo en casa... Me reuniré con mi equipo de campaña a través del Teams y estaremos muy atentos del transcurso del día, pero ya con esa perspectiva de sosiego. De hecho, no voy a poner corbata, voy a vestirme de sport.

–¿Cómo ha vivido estas dos semanas de campaña fundamentalmente telemática?

–He vivido una campaña muy intensa, a pesar o quizá por el hecho de ser telemática. Que no pudiéramos hacer todos esos actos típicos presenciales, aparte de agudizar nuestro ingenio, ha hecho que seamos más intensos a través de medios electrónicos. También he vivido estos días con cierta tristeza, porque creo que ha sido una de las campañas más duras, con ataques personales e intentos de desprestigiar mi candidatura como no se habían visto nunca en esta institución. Creo que esto nos ha colocado en un plano más propio de la mala política que del estilo universitario, que es en el que nos debemos mantener. No obstante, la alegría y la fuerza que me ha dado el equipo, que siempre ha estado ahí, sin una sola queja, reconforta todos esos sinsabores. Además, estas elecciones reafirman mi convicción de que somos una gran comunidad universitaria.

"He sentido el respeto y el cariño hacia mi persona y mi proyecto, con independencia de lo que luego vayan a votar"

–En este tiempo, ¿ha sentido el apoyo de esa comunidad académica?

–Sí, lo he sentido. He hecho, y no exagero, cientos de reuniones. He hecho centenares de llamadas y he recibido también muchas otras. Y lo mismo con correos electrónicos. Y en ninguna reunión, en ninguna llamada y en ningún email ha habido ni el más mínimo desencuentro. Todo este contacto con la comunidad universitaria ha sido muy agradable y con estilo constructivo. Además, he sentido el respeto y el cariño hacia mi persona y mi proyecto, con independencia de lo que luego vayan a votar.

–¿Qué mensaje final le gustaría trasladar a los votantes?

–No solo vamos a elegir entre dos candidatos, sino entre dos modelos de Universidad. Elegimos entre el compromiso o el no compromiso, entre el desempeño y la competencia y el no saber hacerlo... Nosotros pedimos el apoyo para un modelo de Universidad que se preocupe por la comunidad y que le devuelva esa brillantez y vitalidad que tenía, de forma que la convierta en una institución vibrante, luminosa y tractora. No queremos ser una linterna, sino un faro. Y me gustaría que cuando vayan a votar que piensen durante un instante qué Universidad querrían para ellos, para sus familiares y para Asturias. Y lo que voten será la Universidad que queremos todos.