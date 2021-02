Las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional (FP) se celebrarán en Asturias “coincidiendo con las de otras comunidades autónomas” y la fecha que se baraja es el 19 de junio. Así lo avanzó ayer a los sindicatos el director general de Personal Docente, José Manuel López Guerrero. Al macroexamen están apuntados 6.739 interinos, que pelearán por las 745 plazas ofertadas.

Como consecuencia de la pandemia, que obligó a cancelar el año pasado el proceso selectivo, “se aumentará el número de tribunales, con algo más de dispersión geográfica para no concentrar en Oviedo y Gijón todas las pruebas”, según adelantó López Guerrero. En concreto, Educación tiene pensado crear 128 tribunales, lo cual permitirá “bajar la ratio de opositores por tribunal”. UGT apoyó ayer la suspensión de las oposiciones “en caso de que las condiciones sanitarias no ofrezcan garantías” y urgió a “buscar una solución real para aquellos que, queriendo participar en el proceso, su situación no les permita presentarse”.