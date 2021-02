Llanes, primer municipio en lograr revertir su clausura: “El mérito es de los vecinos”

En el caso de Oviedo, su tendencia sigue a la baja, pero tanto su incidencia general a 14 días como la de mayores de 65 años sigue estando por encima del límite marcado por Salud. En cuanto a Cangas del Narcea, ayer sufrió un repunte de su incidencia en mayores. En ambos casos deberán esperar otros siete días hasta agotar el plazo de su prórroga de cierre para que el Principado revise de nuevo su situación perimetral y sus restricciones.

Así, el concejo de Llanes ya no está perimetrado desde hoy y los bares pueden abrir su interior con las restricciones comunes a toda la región. Según Salud, “desde el pasado 3 de febrero no ha habido ningún caso positivo confirmado oficialmente en el concejo, y en los últimos siete días la tasa de contagios por 100.000 habitantes ha descendido a 324”. “Hemos sido el primer Ayuntamiento asturiano en revertir esta preocupante evolución epidemiológica y el mérito es de los vecinos, que han sabido responder con responsabilidad”, celebra el alcalde, Enrique Riestra. Sin embargo, advierte de que se ha pasado “del riesgo extremo al riesgo” y, agrega, “tenemos que seguir en esta línea y no confiarnos ni bajar la guardia”. “Celebramos que la curva de contagios baje y se nos permita abrir los locales, pero seguimos censurando las decisiones arbitrarias con las que se decretan esos cierres. Si no puede venir gente de Gijón, Oviedo o Avilés, nuestros negocios siguen siendo víctimas de un cierre encubierto”, valoró, por su parte, el presidente de la patronal hostelera Otea Llanes, José Alberto Concha.