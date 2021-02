El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y el director general del Medio Rural y Planificación Rural, David Villar, se reunieron esta tarde con representantes de todos los grupos parlamentarios de la Junta General para explicar la posición del Gobierno de Asturias sobre la inclusión de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) e informar de las gestiones que están haciendo. El Consejero les ha informado de que las comunidades del Noroeste tendrán la oportunidad de exponer su posición a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la reunión telemática que mantendrán el próximo lunes.

También ha explicado que Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria han constituido un comité técnico del lobo ibérico, al que espera que se sumen otras comunidades autónomas. En este foro científico-técnico participan, además de técnicos de las cuatro comunidades, especialistas del lobo ibérico que asesoran a estas regiones en sus planes de gestión y otros expertos que han participado en la redacción de la estrategia nacional sobre esta especie.

Tras la reunión, el diputado del PP Javier Brea, ha indicado que mostró al Gobierno el apoyo de esa formación para luchar contra la decisión del Ministerio de incluir al lobo en el Lespre, ya que supone “un gravísimo ataque hacia los ganaderos”.

“Somos coherentes y leales, y exigimos la misma lealtad al Ejecutivo de Adrián Barbón; de modo que si el Ministerio finalmente da marcha atrás, lo siguiente debe ser diseñar un nuevo Plan del Lobo acorde con la realidad de los gravísimos daños provocados por los cánidos”, añadió el parlamentario.

Brea recordó que el PP ya ha dado varios pasos en contra del “ataque a Asturias” que supone la decisión ministerial. “Hemos pedido que la Junta repruebe y pida la dimisión del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que también hemos solicitado que comparezca, por su desprecio y deslealtad al campo asturiano; y presentaremos mociones en esta línea en los ayuntamientos más afectados por los ataques de lobo”.

La diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha afirmado que la decisión de prohibir la caza del lobo beneficia a los ganaderos asturianos. De esta forma, se ha posicionado a favor de que la inclusión de la especie en el Lespre. "Esta decisión que se ha tomado a nivel estatal, a Asturias la beneficia muchísimo", ha insistido Rodríguez.

El lobo no es especie cinegética en Asturias, pero sí en comunidades vecinas como Cantabria, Castilla y León o Galicia. "Obviamente, las manadas de lobos, que no son animales estúpidos, huían de esas zonas donde se les cazaba y se concentraban fundamentalmente en Asturias", ha argumentado. Por ello, considera que si prohíbe cazar lobos se evitará esa "concentración" que se registraba. "El lobo no conoce fronteras y se va donde se siente más seguro", ha apuntado.

Foro, por su lado, ha anunciado que presentará alegaciones a la consulta pública previa sobre el proyecto de Orden Ministerial para incluir a todas las poblaciones de lobo en el Lespre. Su portavoz, Adrián Pumares anunció su rechazo a que el lobo sea especie protegida, una decisión que supone "un nuevo ataque por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera al Principado de Asturias, en este caso a su ganadería y al medio rural asturiano". Abogó por "la unidad" de todos los grupos políticos de la Junta General para expresar el rechazo a una decisión que "a quien pone en peligro de extinción es al medio rural asturiano y que supone un ataque frontal a nuestras competencias autonómicas por parte del Gobierno de España".

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, por su parte, indicó que apuesta por una estrategia nacional que determine “distintos niveles de protección al ganadero en función de la repercusión del lobo” en cada territorio. “Los estudios confirman que la dieta del lobo es mayoritariamente en Asturias de ganado doméstico. Se está perdiendo cabaña ganadera, se abandona el monte, se está poniendo en peligro otras producciones como los quesos de montaña”, lamentó Blanco.

En su opinión, “nadie quiere acabar con el lobo, pero si desaparece la ganadería extensiva con esta protección excesiva, desaparecerá también el lobo que se alimenta con este ganado”. Sostiene que la decisión de proteger al lobo en toda España ha sido adoptada “por la influencia de asociaciones conservacionistas, sin que las asociaciones ganaderas hayan sido escuchadas”.

Vox propone “medidas adicionales de gestión a las que existen, como el traslado de manadas a otras regiones sin tanto lobo, no retirada de cadáveres del monte con coste para el ganadero y ayudar en el mantenimiento de los mastines, entre otras”.