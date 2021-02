La denuncia presentada contra la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, el pasado octubre refería hechos ya investigados y archivados, así como sospechas sin fundamento, según la Fiscalía. El Ministerio Público ha informado sobre su decisión de archivar una denuncia presentada contra la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada; el portavoz adjunto parlamentario de los populares, Pablo González, y el que fuera vicesecretario de comunicación del PP Joaquín Fernández Díaz. Tal y como ha informado este periódico, la denuncia fue remitida en octubre y archivada poco después.

Según el relato de la Fiscalía asturiana, el Ministerio Fiscal decidió incoar diligencias de investigación después de haber recibido otras diligencias de la Fiscalía gallega remitidas a su vez por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Había sido interpuesta por el presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Martítimo Pesquero de Galicia.

La denuncia refería hechos relacionados con la etapa de Mallada como presidenta de Hunosa, contra el secretario del PP gijonés Pablo González y contra Joaquín Fernández, investigado en la “Operación Pokemon”. El denunciante, refiere la Fiscalía, señalaba varias actuaciones que podrían ser constitutivas de un delito de cohecho.

Uno de los aspectos de la denuncia era el presunto pago con cargo a la empresa pública Hunosa de gastos privados de Teresa Mallada cuando ejercía como presidenta. La Fiscalía refiere que este hecho ya fue denunciado, que se abrieron diligencias de investigación (número 84/2019) y que terminaron archivadas el 19 de junio de 2019 “por no ser los hechos constitutivos de delito”.

El denunciante también señala que no obtuvo respuesta adecuada de Hunosa sobre su solicitud de información al amparo de la ley de Transparencia, y además relacionaba adjudicaciones de contratos a Joaquín Fernández en Hunosa y en los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón que estarían, según el escrito de denuncia, relacionados con las operaciones “Pokémon” y “Kitchen”. “La denuncia iba acompañada de copias de los correos enviados para reclamar la información y de reseñas de medios de comunicación, extraídas de Internet, sobre los hechos”, señala la Fiscalía.

Finalmente, el Ministerio Público decretó el archivo de las diligencias de investigación relativas a esa denuncia ya el pasado 2 de diciembre de 2020, con los siguientes argumentos:

1.- Gastos en Hunosa.

A este respecto, la Fiscalía refiere que la ley establece que cada delito solo puede dar lugar a la formación de una única causa. "De acuerdo con este precepto, dado que no se aporta ningún hecho o dato distinto de los que ya constaban en las Diligencias de Investigación número 84/2019", sostiene el Ministerio Público. Es decir, no puede volver a investigar algo que ya ha sido investigado y archivado.

2.- Falta de contestación adecuada.

La Fiscalía considera que "es una cuestión de carácter meramente administrativo que no tiene relevancia penal". Al no ser constitutivo de delito se procede a su archivo.

3.- Contratos de Joaquín Fernández en Hunosa, los ayuntamientos de Oviedo y Gijón y su relación con "Pokémon" y "Kitchen".

La Fiscalía recalca que el propio denunciante señala que esos hechos están relacionados con procedimientos judiciales abiertos y aporta reseñas periodísticas que se refieren a ellos, por lo que la ley establece que habiendo ya un procedimiento judicial abierto no cabe realizar una investigación. Por esa razón, Fiscalía también archiva este aspecto. Pero, más aún, señala que aunque no existieran esos procesos abiertos, habría que rechazar la denuncia ya que "a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan en la denuncia" no hay "ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad".

La Fiscalía recalca que "no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del denunciante". Y añade que de obrarse así habitualmente "cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia". Sobre el contenido de la denuncia, el Ministerio Público considera que "se hace una mención genérica a los contratos" y acabaría siendo una investigación "claramente prospectiva, prohibida en nuestro ordenamiento".

A pesar de que a mediados de enero el denunciante presentó otro escrito, el Fiscal instructor concluyó que no añadían ningún dato nuevo y remitió al archivo. La Fiscalía recalca que "contra el decreto de archivo no cabe recurso, sin perjuicio de que el denunciante pueda reproducir su denuncia ante el juzgado de instrucción correspondiente".

