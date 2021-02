La residencia más castigada de la primera ola, once meses después del virus: “Fue una hecatombe horrible, pero hemos vencido"

El director de la residencia, Carlos Briansó, todavía se emociona cuando recuerda la “tremenda crudeza y velocidad” con la que el covid-19 entró y se instaló en la residencia moscona. “Fue como una gran bomba; era impensable que nada así pudiera ocurrir. Nos cogió a todos por sorpresa y nos fuimos adaptando al momento y con las herramientas que teníamos, porque nadie sabía nada”, rememora en el patio de acceso al centro, donde unas jardineras con pocas plantas marchitas y quemadas se han convertido en el “símbolo del renacimiento. Eran preciosas, pero los desinfectantes las dejaron así. Y las conservamos para que no se nos olvide que aún tenemos que tener cuidado, aunque estemos vacunados”, asegura Briansó.

Los residentes están confinados en el centro por el cierre perimetral en el concejo (está en fase “4 Plus”) y porque todavía no se permiten las visitas de los familiares. “Pero ya estamos recuperando las actividades y la próxima semana celebraremos el miércoles de ceniza con una misa telemática”, explica Lorena Rivas, la animadora del centro desde hace casi 11 años.

Isabel García cumplirá 100 años el 26 de abril, y aunque se infectó en la primera ola, fue asintomática. “Siempre tuve muy buena salud”, afirma. Esta andaluza es una de las veteranas en la residencia, a la que llegó hace 19 años. “El 2020 fue muy doloroso. Perdimos a muchos, a tantos, que sufrimos mucho”. Pero “ahora es momento de esperanza, de pensar que pronto estaremos como antes y de poder empezar una nueva vida”.

Esta mujer con casi un siglo de vida se maneja estupendamente con las nuevas tecnologías. Durante la primera ola, confinados en sus habitaciones, seguía las noticias, y cuando ya pudieron salir de sus cuartos, mantenía, y mantiene, informados al resto de residentes y profesionales del centro. Las videollamadas y el Whatsapp no tiene secretos para ella. “Hay que estar al día. Tengo mucha familia y se preocupan mucho por mí, y esta es la manera de estar en contacto con ellos y enterarte de lo que pasa”, dice Isabel divertida.

Las videollamadas han sido, y siguen siendo, fundamentales para mantener el contacto con las familias, para tranquilizar y tranquilizarse. “Fue un año muy triste, y de mucha preocupación, más por los míos que por mí”, asegura Estrella Valles, de 91 años, que de repente se emociona al hablar de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. La más pequeña nació el año pasado, y aún no la ha podido ver en persona, sólo en fotos y en videollamadas. “Madre mía, cómo se echa de menos abrazarlos. Y cuándo pueda coger a la pequeña y apretarla...”, dice elevando la mirada al cielo y cruzando las manos. “Pero es lo que hay y hay que llevarlo. Lo primero es que todo esto pase cuanto antes y para todos”.

Perfecta Rodríguez parece que no está atenta a la conversación, pero no es cierto. Solo que está más pendiente del parque que limita con la residencia, porque uno de sus hijos, José Manuel, se acerca para ver y saludar a su madre desde lejos. No puede acercarse más. “Los veo así, y por videoconferencia, algo es algo. Pero no como yo quisiera, de abrazarlos y achucharlos”, se lamenta la nonagenaria.

También es una buena herramienta para Ovidio Díaz, que gracias al móvil sigue los progresos del huerto que ha sembrado junto con la cuidadora Pilar González, y al que el covid-19 no le ha permitido volver. Los residentes no ahorran agradecimientos “a todo el personal, a los de siempre y a los que vinieron. Nos trataron muy bien, y tan cariñosos”, coinciden en señalar. “Nos cuidan tan bien que vamos a durar muchos años más. Yo por lo menos otros cinco”, dice convencida Isabel García entre risas.

Y es que las risas y las conversaciones han vuelto a escucharse en la residencia moscona, en la que viven 51 personas y que fue galardonada con el “Moscón de Oro”, que convoca la asociación cultural “Amigos de Grado”, a modo de homenaje y de apoyo. “Nosotros nos cuidamos mucho, por temor a que podamos meter el virus otra vez dentro, lo que puede ocurrir aunque estemos vacunados. Pero es que todo el mundo nos trata con mucho respeto y mucho cuidado, las familias y los vecinos son muy atentos y siempre pudimos contar con ellos, pero ahora.... se han volcado y se vuelcan.... estamos muy agradecidos”, asegura el director de la residencia.

El impacto de la pandemia en los geriátricos (Entre paréntesis, porcentaje sobre el total) Primera ola (marzo a junio de 2020) Segunda ola (julio a diciembre de 2020) Tercera ola (enero a 8 de febrero de 2021) Infectados en residencias: 20.424 (88%) / 12.666 (95%) / 2.830 (12%) Infectados fuera de residencias: 2.360 (68%) / 1.123 (32%) / 696 (5%) Muertos en residencias: 669 (54%) / 307 (67%) / 149 (69%) Muertos fuera de residencias: 575 (46%) / 153 (33%) / 66 (31%)

Son 51 historias de vida diferentes, todas con sus peculiaridades, que se comparten y comentan como en una gran familia. Todos saben, por ejemplo, que Francisco Rodríguez es el deportista. Todos los días en su habitación hace una media hora de bicicleta estática, y luego, cuando el tiempo lo permite, se da unas buenas caminatas por el patio de la residencia. La bicicleta le salvó, porque con el encierro perdió el apetito y el ánimo. “Fue una hecatombe. Fue terrible, muy duro”, lamenta mientras mueve la cabeza. Pero al momento se recompone y sale el hombre más optimista. “Estábamos aptos para hacer vida normal, y de repente nos vimos mucho tiempo encerrados en la habitación. Pero creo que hemos vencido al virus, a ese bicho, que era el objetivo principal”. Y es que ahora, vacunado, “estoy más contento y seguro. A ver si pronto podemos abrir la verja y salir, que ya no nos acordamos de cómo es el pueblo”, dice sonriendo.

Nuria Gil es la técnica de intervención del centro. Ella se infectó en la primera ola, y contagió a su familia. “Aún ahora vivimos con el temor de traer el virus otra vez. Los residentes lo viven con optimismo y lo llevan quizás mejor que nosotros, aunque están deseando poder salir. Es necesario buscar el equilibrio entre el cuidado y el contacto humano, porque lo necesitan”.

Ya lo dice Isabel García, tienen muchos años por delante.