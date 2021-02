Acaba el juicio a dos exediles de Llanes por prevaricación: “Gestionaban un cortijo”

El juicio por prevaricación contra los exconcejales socialistas de Deportes en el Ayuntamiento de Llanes José Manuel Herrero y Emilio Carrera quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. El fiscal, que mantuvo 9 años de inhabilitación para los exediles por contratar de forma ilegal al servicio médico del polideportivo, hasta el año 2016, llegó a decir en su informe final que los dos “gestionaban a su libre voluntad como si fuese un cortijo”. Para el fiscal, los acusados impidieron que pudiesen concurrir al servicio otros profesionales, al adjudicar a dedo los contratos durante años y pagarlos como si se tratase de contratos menores. El ministerio público levantó la acusación respecto de un tercer acusado, Luis Arturo Ruiz Capillas, excoordinador de Deportes, al entender que no tenía capacidad de contratación.

La abogada del Ayuntamiento, Alejandra Gutiérrez, indicó que “resultaba evidente que una contratación verbal, a dedo, sine die y que podía haber terminado en una reclamación laboral, no podía ser legal”, pero en el caso de los exconcejales, “deberían haber conocido las normas mínimas de contratación”. Durante el juicio, se llegó a decir que este tipo de contrataciones eran algo habitual en el Ayuntamiento de Llanes. El fiscal recordó que hay pendiente un juicio por contratos similares en Servicios Sociales. “Que fuese habitual no puede legitimar esta ilegalidad”, añadió la letrada del Ayuntamiento.

Para la defensa, a cargo de Beatriz Álvarez Murias, los exediles desconocían que estuviesen cometiendo una ilegalidad. Y denunció la vendetta política que mantiene el actual alcalde, Enrique Riestra (VecinosxLlanes), con miembros de los anteriores gobiernos socialistas, y especialmente con Herrero y Carrera, a quienes ha llevado a los tribunales varias veces. “Carrera es el único concejal al que Riestra ha prohibido que se le paguen las dietas”, dijo la abogada. En primer lugar, la letrada llamó la atención sobre el hecho de que las irregularidades (que no delitos penales) se iniciaron en 2003, cuando había otra concejal (Echevarría) y otro alcalde, Antonio Trevín. “Cuando Herrero llegó a la concejalía se encuentra el servicio montado, estaba en una situación de error invencible, tenía que dar por hecho que los contratos eran legales”, añadió. Lo mismo Carrera, del que se supone que “tenía que hacer de policía fiscal y cuestionar lo que había hecho sus compañeros”. “Si se ha hecho una irregularidad, se subsana o se va a la jurisdicción contenciosa, no tiene por qué abrirse un procedimiento penal, no se puede judicializar cualquier irregularidad”, argumentó.

Antes de la conclusión del juicio, se dio la palabra a los dos exconcejales. Solo habló Herrero, casi en representación de ambos: “Me han denunciado siete veces y en seis se me ha absuelto. Nadie nos dijo cómo había que hacer las cosas, ni nos formó. No quisimos perjudicar al ayuntamiento, ni beneficiar a los contratados ni beneficiarnos a nosotros mismos. Es injusto que estemos en esta situación”.