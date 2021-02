Perseverancia y actitud positiva, valores femeninos para el mundo de la ciencia

La inauguración de la muestra culminó con la lectura de un manifiesto reivindicativo del protagonismo femenino en la investigación a cargo de Aurora Astudillo, exjefa del Servicio de Anatomía Patológica del HUCA y exdirectora del Instituto Universitario de Oncología del Principado (IUOPA), entre otros cargos.

Las científicas que se movían ayer por el hall del edificio tienen en común la vocación de forjar avances para la sociedad en campos cruciales como el de la salud. Es el caso de la pediatra Isolina Riaño, que acudió con la joven residente de Pediatría Alicia Pérez, o de Beatriz Suárez, doctora en Biología, coordinadora de la comisión de igualdad del ISPA y miembro del Laboratorio de Inmunología Traslacional, que explicaba entusiasmada la historia de la bioquímica húngara Katalin Karikó, vicepresidenta senior de BioNTech, especializada en mecanismos mediadores de ácido ribonucleico (ARN) que ha trabajado en el desarrollo de ARN mensajero in vitro para terapias de proteínas. El trabajo de Karikó incluye la investigación científica de la activación inmune mediada por ARN, que permite el uso terapéutico del código genético que llevan dos de las vacunas utilizadas contra el covid. “Karikó estuvo a punto de dejarlo todo, desanimada, pero al final no lo hizo y la humanidad entera se ha beneficiado de ello”, señaló Beatriz Suárez. En la exposición tampoco falta Margarita Salas, “nuestra mentora”, como definió Beatriz Suárez a esta discípula de Severo Ochoa fallecida en 2019 e iniciadora de la biología molecular en España.

“Es estupendo colaborar y trabajar codo a codo con los hombres” Victoria Álvarez Martínez - Bióloga del Laboratorio de Genética del HUCA

“La obra de las pioneras debe inspirar ahora a las jóvenes científicas” Mónica Viejo Díaz - Especialista en asistencia genética

“La verdad es que nunca he sentido discriminación ni trabas por ser mujer” Lourdes Sánchez Castro - Bióloga en el departamento de reproducción humana asistida

“Hemos incluido sesenta biografías, pero todavía nos quedan muchas más; es importante darles visibilidad”, señaló Suárez. La doctora consideró que, si bien en estos momentos las mujeres carecen de impedimentos para hacer una carrera científica, su presencia en puestos altos aún es limitada. “En el ISPA somos un 85% de mujeres, pero solamente el 15% están en cargos de dirección; la evolución es una cuestión generacional”, indicó.

Victoria Alvarez Martínez, bióloga del Laboratorio de Genética del HUCA, donde es responsable del grupo de Neurología, está convencida de que una mujer “aporta alegría a un equipo de trabajo, y es estupendo que trabajemos codo a codo con los hombres, siempre colaborando”, asegura. Mónica Viejo Díaz, que trabaja en asistencia genética, considera fundamental dar a conocer la obra de mujeres pioneras que deben ser un ejemplo para las jóvenes investigadoras. “A mí siempre me gustó investigar, estudié Biológicas y luego hice la tesis en Microbiología en la Facultad de Medicina”, Su trabajo le encanta: “Es gratificante ensayar y aplicar nuevas técnicas que benefician a tantas personas”. La bióloga Lourdes Sánchez Castro, dedicada a la reproducción humana asistida, sabe lo que es aplicar avances científicos constantes en su tarea. “La verdad es que nunca he sentido trabas por ser mujer; me parece importante divulgar el trabajo que realizamos”, afirma. El instituto ha convocado el concurso “Dibuja una científica”, para participantes de hasta 16 años. La fecha límite de recepción es el día 28. Los autores de los tres dibujos seleccionados pasarán un día como científicos en el ISPA.