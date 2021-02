Prendes, Sabando y Sosa Wagner firman el manifiesto contra Iglesias

“Me parece de una enorme irresponsabilidad que en el momento en que España atraviesa una crisis sanitaria y económica de magnitudes desconocidas, se mine la credibilidad de las instituciones desde dentro del Gobierno. Es algo inaudito”, argumenta Ignacio Prendes para justificar su adhesión al manifiesto contra el líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez. “

“Llueve sobre mojado. No es la primera vez que se cuestionan las bases de nuestro sistema democrático desde alguien que debería defenderlo, como es el Vicepresidente”, añadió el exdiputado por Asturias. “La credibilidad de las instituciones, en un momento como este para afrontar los retos gigantescos que tenemos por delante, es clave. Minar y cuestionar la credibilidad de esas instituciones me parece de una grave irresponsabilidad. No se puede estar en el Gobierno y a la vez cuestionar las bases del sistema que le permiten estar gobernando”, afirma Prendes, que es rotundo sobre la repercusión negativa que los reproches del vicepresidente Iglesias tienen para España a escala internacional. “Esas palabras han trascendido fronteras y minan el crédito de España como país”, sostiene Prendes, quien concluyó que “hay límites que ni siquiera en campaña electoral se deben sobrepasar”.

El jurista Francisco Sosa Wagner, que fue eurodiputado y anteriormente secretario de la Universidad de Oviedo, también juzga “absolutamente rechazable” e “inadmisible” que un vicepresidente del Gobierno “ridiculice a las instituciones políticas” de España. “Esos comentarios se pueden hacer en un bar o en cualquier medio porque en España hay libertad de expresión, pero un vicepresidente del Gobierno tiene unas obligaciones, como la discreción, y si no está de acuerdo pues lo que tiene que hacer es irse de ese cargo”, valora Sosa Wagner, quien dimitió como eurodiputado por estar en desacuerdo con la dirección del que era su partido, UPyD. El catedrático de Derecho Administrativo calificó de “intolerable” la actitud de Iglesias pero subrayó que “el principal responsable no es él sino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que lo tolera y lo consiente, y también el PSOE que calla aunque el manifiesto está firmado por socialistas de sólida trayectoria”.

El médico gijonés Pedro Sabando, consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid entre 1987 y 1995, también hizo pública su adhesión al manifiesto que reclama la destitución de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno por sus recientes declaraciones. “La actitud de Pablo Iglesias con respecto al Gobierno que preside Pedro Sánchez no es leal ni aceptable. Puedo entender muchas divergencias, pero no que se ponga en cuestión la democracia española y que se diga que es imperfecta y que hay presos políticos, cuando se trata de políticos presos por saltarse la Constitución y vulnerar el estado de derecho en octubre de 2017”, explicó Sabando a LA NUEVA ESPAÑA.

El exconsejero aseguró que su apoyo al manifiesto “no está motivado en que Iglesias haya entrado en descalificaciones a viejos socialistas y a cómo hicimos la Transición o a las apelaciones indirectas de la ministra de Trabajo diciendo que algunas voces que se creen el único partido de la izquierda en España se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional cuando este Gobierno ha dado suficientes muestras de apoyo para subir las pensiones o los salarios”. Sabando recalcó que las declaraciones de Iglesias “son inaceptables y se producen justo cuando el Alto Representante de la Unión Europea, José Borrell, se encontraba en viaje oficial en Rusia y el gobierno de ese país las aprovechó para afirmar que en España había presos políticos, una prueba del daño que hacen ese tipo de manifestaciones”.