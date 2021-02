Teresa Mallada se querella contra el presidente de un colectivo que la denunció

La Fiscalía archivó las diligencias de investigación ya el 2 de diciembre, un extremo que confirmó ayer mediante un comunicado después de que un diario nacional publicase la existencia de la denuncia, pero sin informar de su archivo. La Fiscalía entendió que esos mismos hechos “ya habían sido “objeto de un procedimiento” y con “pronunciamiento el respecto”. Y sobre la existencia de contratos de Hunosa vinculados a la operación “Pokemon”, la Fiscalía indicó que no es posible abrir diligencias “sobre los mismos hechos que son ya objeto de un procedimiento judicial”. También precisó que la denuncia no aportaba “ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”. El denunciante aseguró a este periódico que llevará, no obstante, sus sospechas ante un juzgado.

La líder del PP manifestó que el denunciante “es conocido” por realizar acusaciones “sin sustento” contra políticos del PP en Galicia como, por ejemplo, Alberto Núñez Feijoo. Mallada avanzó que emprenderá acciones judiciales contra el presidente del citado colectivo y contra “todos aquellos que puedan estar relacionados con estas acusaciones”. La presidenta del PP no ocultó que le llama la atención que dicha denuncia coincida con “hechos que están ocurriendo en la vida interna del partido” en Asturias, en alusión, por ejemplo, a las diferencias conla dirección de Gijón. “El tiempo pone a cada uno en su sitio (...) Las mentiras suelen tener los pies muy cortos”, declaró Mallada. Alberto López-Asenjo, portavoz en Gijón, dejó entrever que se trataba de una filtración: “En procesos electorales siempre salen informaciones de este tipo; curiosamente siempre hay un partido que suele salir beneficiado, en este caso se cita de manera expresa a una responsable del PSOE y yo poco más puedo decir”.