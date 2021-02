El motivador mensaje de una niña de Oviedo con cáncer a quienes se enfrentan a la enfermedad: "No importa caer, levántate"

-Yo les diría que no se rindan, que sean fuertes, que a pesar de haberse caído mucho hay que ser fuertes, tener ánimo. Y aprovecharnos de lo que nos rodea. Hay que tener resiliencia, una palabra que me animó bastante haber conocido su significado. Se trata de superar esos miedos y todas esas caídas, y volverte a levantar con más fuerza. No importa que te vuelvas a caer. Levántate otra vez. Pero con más ánimo, porque si te quedas ahí abajo no lograrás nada. Sé fuerte, sé valiente y trata de levantarte...

El resto del mensaje lo pueden escuchar en el vídeo que acompaña estas líneas. El resto del reportaje sobre cómo vive Kamila la enfermedad y los tratamientos lo podrán leer mañana al completo.