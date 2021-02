Luis Antuña Montes, urgenciólogo “El Colegio debe liderar las cuestiones que afecten al desempeño de la medicina”

Luis Antuña Montes (Gijón, 1969) es urgenciólogo. Es jefe del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

–¿Por qué ha decidido presentarse a las elecciones?

–En lo personal siempre he tenido inquietudes. Creo que se pueden hacer más cosas estando donde se toman las decisiones que si las toman por ti. En lo profesional, hay que resituar al médico al lado del paciente en el centro de nuestra organización sanitaria y el Colegio debe liderar este planteamiento.

–¿Qué criterios ha seguido en la confección de la candidatura?

–En todo momento he tenido presente el futuro buen gobierno del Colegio. Hemos logrado sumar a la fuerza, ímpetu e imaginación de unos cuantos médicos jóvenes, la experiencia acumulada de médicos que aportan rigor y mucho conocimiento a la candidatura, haciéndola creíble y convirtiéndola en un equipo de trabajo que conoce profundamente la profesión médica, sus problemas y necesidades actuales, en todo el territorio asturiano.

–¿Cómo valora los ochos años de mandato del doctor Alejandro Braña?

–Máximo respeto y reconocimiento a nuestros compañeros de la junta directiva y al presidente saliente que ha decidido no volver a presentarse. Creo que esta pregunta la contestaría mejor el otro candidato, el Dr. Martínez, que fue el vicepresidente de esa junta colegial.

–Resuma los puntos más capitales de su programa.

–Recuperar el sentido de pertenencia, favorecer un Colegio abierto al colegiado y a la sociedad, participativo y sostenible, utilizando las nuevas tecnologías.

Como sería largo y no me gustaría olvidarme de nada importante, adjunto la dirección web donde pueden encontrar el programa completo:

www.eleccionesicomast2021.es.

–¿Considera que los médicos asturianos se sienten vinculados al Colegio y están interesados en estas elecciones?

–Históricamente, las elecciones siempre han tenido una baja participación. En esta ocasión me da la sensación de que los médicos tienen más ganas de votar. Es cierto que hay médicos que solo ven al Colegio como una obligación, y cuanto más jóvenes la desafección es mayor. Esto puede deberse a que, para muchos, el Colegio es un gran desconocido. Debemos enseñar el Colegio a sus médicos y preguntarles hacia donde debemos ir.

–Hay muchos profesionales que sólo ven el Colegio de Médicos como una agencia de servicios. ¿Cómo piensa combatir este estereotipo?

–Tenemos unos servicios potentes, pero si nos quedamos en eso, no debería ser obligatorio pagarlos. El objetivo principal del Colegio es velar por garantizar una buena práctica médica, en un entorno y en unas condiciones óptimas para el profesional, que asegure una asistencia segura y de calidad para nuestros pacientes, que son la razón de nuestra existencia. Pero el Colegio tiene mucho potencial para proporcionar a los colegiados un lugar de encuentro donde desarrollar iniciativas formativas, investigadoras y sociales que revitalicen la actividad profesional. Nos hemos propuesto recuperar el sentido de pertenencia de nuestros colegiados.

–¿Cuál debe ser el papel del Colegio de Médicos en la sociedad asturiana?

"Hay médicos que solo ven al Colegio como una obligación porque es un gran desconocido"

–El Colegio debe liderar todas aquellas cuestiones profesionales que afecten al desempeño de la medicina. Es la mejor manera de proteger a nuestros pacientes. Para conseguirlo es imprescindible estar en los sitios donde se toman las decisiones y tener capacidad de influir en las mismas. No podemos estar al margen de la organización sanitaria. Por otro lado, tenemos una responsabilidad social ineludible que va más allá de la práctica clínica y tiene que ver con la educación y formación en salud de los ciudadanos.

–¿Cuál debe ser la relación del Colegio con el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA)?

–El Colegio tiene la obligación de velar porque el ejercicio de la profesión médica se lleve a cabo con las mejores garantías para el médico y para el paciente. El SIMPA ejerce la representación legal de sus médicos en todo lo concerniente a las condiciones laborales. Respetando las dos organizaciones el ámbito de actuación de cada una y teniendo en común a los médicos como protagonistas de sus fines, la relación sólo puede ser buena.

–¿Y con el Gobierno de Asturias?

–Con el Gobierno de Asturias compartimos a casi todos nuestros pacientes, es el responsable de organizar la atención sanitaria pública que los médicos prestan a los ciudadanos. Por lo tanto, si quiere cuidar y proteger a sus ciudadanos debe cuidar y proteger a sus médicos. La responsabilidad con los pacientes nos obliga a todos a mantener buenas relaciones. El papel del Colegio debe ser activo, colaborador y, si fuera preciso, reivindicativo con el Gobierno en todo lo relacionado con la profesión.

–¿Considera adecuado el estatus jurídico actual de la colegiación obligatoria o considera que requiere modificaciones?

–Esa cuestión quedó resuelta legislativamente por sentencia del Tribunal Constitucional. No podemos seguir eternamente dándole vueltas a lo mismo. Me gustaría conseguir que los colegiados estuvieran tan satisfechos y orgullosos de su Colegio, que compensase la obligatoriedad de la cuota colegial.

–¿Cómo ve la respuesta de los médicos a la crisis sanitaria de la covid?

–Sería injusto valorar la respuesta a la pandemia refiriéndose sólo a los médicos. Estoy convencido que todo el sistema sanitario (también otros colectivos) ha demostrado a nuestra sociedad que pueden contar con nosotros. Dicho esto, tengo que decir que el comportamiento de los médicos, que he vivido en primera línea, ha sido sensacional. En la primera ola de contagios, cuando todo era incertidumbre, demostraron que la vocación era más fuerte que el miedo.

–¿Percibe cansancio, desmotivación y hartazgo entre los médicos asturianos?

–Creo que la pandemia ha aumentado la motivación global del colectivo médico, pero el cansancio y el hartazgo después de un año es enorme. Cuando acabe esta situación de excepcionalidad será el momento de evaluar los daños y poner soluciones para revitalizar nuestro sistema sanitario.

–¿Está precarizado el trabajo de los médicos asturianos? Si usted preside el Colegio, ¿entrará en cuestiones laborales o considera que se trata más bien de una cuestión de ámbito sindical?

–Podemos opinar sobre condiciones laborales pero tengo muy claro dónde y quien tiene que reivindicarlas y defenderlas. Han mejorado, pero todavía dista mucho de lo que consideraríamos óptimo. Hay colectivos de médicos claramente desfavorecidos que necesitan una regulación de su situación. La rigidez administrativa de nuestra organización sanitaria impide el desarrollo de una actividad profesional competitiva tanto a nivel individual como de las unidades asistenciales.

–La profesión médica se halla ante situaciones nuevas que demandan una respuesta ética y deontológica. ¿Cómo piensan abordarla?

–No rehusaremos a posicionarnos ante toda cuestión que afecte a la profesión médica, pero siempre lo haremos de forma colegiada. Tendremos una junta directiva amplia y con un gran conocimiento de la profesión en todas sus vertientes. Además, la comisión deontológica está para asesorar en cuestiones éticas y deontológicas. A la vez, estamos integrados en la Organización Médica Colegial, de carácter nacional, donde se alcanzan consensos en posicionamientos fundamentales. Nuestro Colegio de Médicos no será presidencialista en sus planteamientos.

–¿Cuál será la postura del Colegio que usted presida ante la entrada en vigor, muy próxima, de la Ley de Eutanasia?

–Vivimos y ejercemos la medicina en una sociedad libre y democrática donde los legisladores, elegidos por todos, dictan las leyes. Los principios bioéticos de no hacer daño, no hacer el mal y respetar la autonomía de paciente son irrenunciables y el fin de nuestra profesión es curar o aliviar si aquello no es posible, siempre respetando la dignidad de las personas. Por ello, el Colegio de Médicos de Asturias rechazará todas aquellas prácticas clínicas contrarias a nuestro código deontológico y defenderá la libertad y autonomía de sus colegiados, entendiendo también que no se puede obligar a ningún médico, en el ejercicio de su profesión, a actuar en contra de sus principios.