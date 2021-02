La sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias acogió ayer una vista previa al juicio del “caso Ardines” en la que el fiscal y la acusación particular, ejercida por la familia del concejal asesinado –bajo la dirección letrada de Antonio Pineda–, se opusieron de forma tajante a la petición de los abogados de los presuntos asesinos del edil llanisco, quienes tratan de que se anule el proceso judicial. La acusación particular y el ministerio fiscal argumentaron en la vista que el auto que incomunicó a Djilali Benatia y que condujo a su auto inculpación es acorde a ley. Argumentan que se le incomunicó por necesidades para la investigación y que el proceso judicial es correcto.

El letrado Adrián Fernández, que defiende a Djilali Benatia, el presunto sicario que acabó con la vida de Ardines junto a Maamar Kelii, comentó tras la vista que les interesa “la nulidad del auto judicial porque esa incomunicación no cumple los requisitos. Hizo que el señor Benatia prestase declaración policial y, posteriormente, declaración judicial, y nosotros vemos que no hay causa para esa incomunicación. Los motivos alegados no son tales, deberían haberle informado debidamente, habría tenido derecho a la asistencia de abogado, a no declarar y los derechos constitucionales que todo detenido tiene”. En su escrito, Fernández indica que los agentes de la UCO de la Guardia Civil aprovecharon el aislamiento de Benatia para presionarle y conminarle a inculparse del crimen, haciéndole creer que su condena sería mínima.

Fernando Barutell, abogado defensor de Maamar Kelii, añadió que todos los letrados pidieron “la nulidad del auto de incomunicación y la nulidad también de la declaración testifical del señor Muguruza”, el presunto intermediario entre el instigador del crimen, Pedro Luis Nieva, y los sicarios, quien terminó inculpado después de acudir a declarar ante la Guardia Civil como testigo, y por tanto sin un abogado que le asesorase.

“No hay causa”

Para Barutell, “todos estos motivos son más que suficientes para pedir la nulidad: usaron como testigo a una persona que la Guardia Civil ya tenía indicios de que podía ser responsable de los hechos y en la propia declaración se autoinculpó”. Esa declaración “tuvo que haber sido suspendida de forma inmediata, cosa que no se realizó. Entendemos que esa declaración es nula de pleno derecho”. El problema es que si se considerase nula esa declaración, “sería nulo todo aquello que irradiase de esa declaración”. A raíz de ella se identifica a Djilali Benatia y luego a Maamar Kelii. Por su parte, Luis Mendiguren, abogado defensor de Jesús Muguruza, explicó a la salida de la vista que “la Guardia Civil ya sabe que no hay causa. Nos hemos afirmado en lo que presentamos en el escrito”.

Ahora queda por conocer si el juez dará por buenas las peticiones de los abogados defensores. En caso de que así sea, supondría la nulidad de todas las pruebas, sobre todo las declaraciones de los inculpados, que puedan incriminar a Benatia, Muguruza y Kelii. Con ello, supondría iniciar de nuevo todo el proceso judicial, lo que demoraría sustancialmente la resolución del “caso Ardines”. Los abogados de los inculpados esperan que se considere nula la declaración de Muguruza, al haberla hecho, según esgrimen, bajo presiones de la Guardia Civil. Por el contrario, el ministerio fiscal y la acusación particular esperan que el proceso siga su curso, sin más contratiempos.