A cuatro días de la cita electoral en el Colegio de Médicos de Asturias, uno de los candidatos, el pediatra Venancio Martínez, reclama a la Junta Electoral el aplazamiento de las votaciones, señaladas para este viernes y en las que se enfrenta al urgenciólogo Luis Antuña.

Martínez solicita la habilitación del voto telemático que “podría hacerse en pocos días” para solventar todos los problemas en los que justifica su petición de aplazamiento. “Esta propuesta –afirma en referencia al sistema de votaciones online– no perjudicaría a nadie, evitaría impugnaciones sobrevenidas y preservaría al Colegio de cualquier daño”. Venancio Martínez asegura en su reclamación –formulada a través de una misiva destinada a Ángel Pérez Arias, presidente de la Junta Electoral– que no se trata de una petición repentina: “Esta propuesta (la votación online) ya fue realizada por mí hace unas semanas, no es nada que tenga que ver con otra cosa que no sea la creciente queja que estos días nos han transmitido todos nuestros compañeros”.

Divide los motivos en tres. Primero hace mención a “la seguridad de los votantes, arriesgada para todos pero más en el caso de los que quieran ejercer su participación en Gijón y Avilés, donde dispondrán de un tiempo menor para acercarse a la sede del colegio y de menor espacio para mantener las distancias”. Critica que “todos nos expondremos a una situación de inseguridad evitable”, a lo que agrega que “los médicos, además, debemos dar ejemplo”. En segundo lugar se refiere a “la igualdad de derechos que debieran tener los colegiados para realizar su voto”; y como tercer motivo expone “el malestar provocado dentro del colectivo médico por el abstruso procedimiento del voto por correo, injustificadamente lleno de dificultades para su ejercicio”. En todo ello fundamenta su petición de retrasar la fecha electoral para habilitar un sistema telemático de voto, ya utilizado recientemente en las elecciones de la Universidad de Oviedo.