Los menores extranjeros desplazados, el colectivo conocido como "menas" , y la ocupación de viviendas "no son problemas acuciantes en Asturias", acaba de asegurar la Fiscal Superior de Asturias, María Esther Fernández, en su comparecencia ante la Junta General del Principado, donde ha repasado la memoria del organismo que dirige relativa al año 2019.

"No me consta", ha respondido la Fiscal Superior cuando el diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, le ha preguntado si el impacto en los delitos en Asturias es importante en términos cuantitativos. "No es un problema acuciante", afirmó Esther Fernández sobre la ocupación de viviendas, un asunto que se produce en la región más ligado "a cuestiones de género". En relación a los "menas", aseguró que "no hemos tenido ningún conflicto social" y precisó que "la mayoría de los expedientes están relacionados con la determinación de la edad" de los jóvenes que integran ese colectivo.

La Fiscal Superior que en anteriores comparecencias se había quejado por la falta de medios, sobre todo informáticos, ha admitido que "se va corrigiendo" y ha apuntado como uno de los mayores problemas "la reunificación de las sedes judiciales en Oviedo", una situación que, ha subrayado, "cuesta mucho dinero en alquileres, desplazamiento y personal". Sobre las estadísticas de delitos, Esther Fernández ha llamado la atención sobre "el alarmante uso delictivo de las nuevas tecnologías" y su impacto en menores "por inconsciencia y falta de percepción" del riesgo. La Fiscal Superior ha reclamado el desdoblamiento de la Fiscalía Superior, con la creación de la Fiscalía Provincial, una situación que ya se da y desde hace años en la magistratura.