Elsa Lomas, la gijonesa que pasó 315 días en el hospital con covid: “Me parece un milagro”

La gijonesa Elsa Lomas aguantó durante 315 días todas las estocadas lanzadas por un agresivo covid-19 que la tuvo encerrada en el Gregorio Marañón de Madrid hasta este lunes, confirmándose como una de las hospitalizaciones más largas de la pandemia en España. Sobrevivió a cinco meses sedada y con respirador en la UCI, a una trombosis, a varias infecciones y a un infarto cerebral, y eso le complica ahora poder enlazar varias frases seguidas, pero su cabeza está intacta, y es consciente de su suerte. Ha superado un cáncer reciente, ha vuelto a ver a su hija y tiene, dice, “unas ganas locas” de vivir y retomar la normalidad. Hoy “Súper Elsa”, como la llama ahora su familia, cumple 53 años y, pese a reconocerse vulnerable, quiere que su historia se sepa para dar un mensaje de esperanza a otros enfermos, a quienes anima a “seguir luchando”, pero también para poder pasar página a casi un año de espanto: “Hay que tirar para adelante”.

Lomas, ingeniera informática, ingresó en el Gregorio Marañón el día 7 de abril. A las dos semanas se fue a la UCI y se despertó en septiembre. Ella había preparado con su marido una escapada a los Arribes del Duero justo antes de enfermar. “Fue cuando caí y lo tuvimos que anular. Y dije, bueno, pues a ver si hacemos algo en Semana Santa. Y al pasar todo esto resulta que me lo perdí todo. Mi familia lo tuvo que pasar muy mal”, lamenta, emocionada. Fueron cinco meses de “apagón” total en la UCI, semanas de sedación que le parecieron poco más que un parpadeo que cambió su mundo de la noche a la mañana, aunque los sanitarios se sorprendieron de lo rápido que retomó la lucidez. “(Cuando desperté) ya me di cuenta de que se había pasado el verano, de que mi hija había terminado el curso, de que yo me lo había perdido”, relata. “No sé, me parece que es un milagro que pasara tanto tiempo y que yo haya estado tan malita. Pero, bueno, aquí estoy. (Ríe). La verdad es que he pasado por muchas cosas”, añade.

Y realmente la asturiana ha superado todo tipo de obstáculos. Dicen los sanitarios de Madrid que casos como el suyo son de esos que ilustran el manual de casi todo lo que puede salir mal en un caso grave de coronavirus. La doctora María Eugenia García Leoni lo explica así: “Ella forma parte de un grupo de enfermos graves, que es un porcentaje menor pero que existe, en gente joven también. Hay que agradecer al personal de cuidados intensivos que cuidó de Elsa como si fuese su familia, porque Elsa es la expresión de todo lo que le puede pasar a un enfermo con covid-19, de todo lo grave. Salió a planta con muchas secuelas”. Lomas todo esto no lo recuerda, y eso hizo que al despertarse se topase de golpe con un cuerpo desconocido. Un tubo en el estómago, un tubo en la garganta, unos brazos que no se movían como antes. El equipo sanitario la ha ido preparando para que su regreso a la normalidad sea menos traumático. El broche de oro fue que la ayudasen a teñirse el pelo y que le quitaran los puntos de la traqueotomía, dos detalles que la afectaban cada vez que se miraba al espejo. “Parece una tontería, pero no lo es. Me veía mal y el aspecto también hay que cuidarlo”, cuenta.

Leoni añade que la fuerza y disposición de Lomas facilitó enormemente la labor sanitaria y cree que el enfoque real de esta historia no es que la asturiana haya perdido diez meses de su vida, sino que “ha ganado una vida que quizá sea diferente”, pero que le ha dado “otra oportunidad”.

Antes de recibir el alta este lunes –salió del hospital entre aplausos de los sanitarios–, a Lomas le preocupaban, principalmente, dos cosas: tener que acabar de recuperarse ahora en casa, sin la constante presencia de sanitarios a la que ya se había acostumbrado, y retomar el contacto con su familia, porque sabe que lo que para ella han sido unas semanas de angustia para sus allegados ha sido casi un año de incertidumbre. Lomas lo explicaba así estando aún en el hospital: “Quiero ver a mi hija, ver si ha crecido o no. Ha pasado un año, algo le tendré que ver diferente. Su forma de hablar ha cambiado porque está creciendo, y entonces tiene cosas de niñas y otras de mayores. Tengo que hacerme ahora a la idea de que se está haciendo mayor”.

Su enfermera especializada en salud mental, Sofía Martínez, llevaba días preparándola para esa llegada a casa. Según la sanitaria, es habitual que enfermos con hospitalizaciones tan largas se sientan divididos: “Por un parte, el hospital no deja de ser un lugar hostil, pero al mismo tiempo te sientes seguro. Es como en una mudanza, que al principio sabes que no es tu casa pero a los 15 días ya las sientes tuya. Tras tantos meses aquí, ¿cómo no vas a sentir que esta es en parte tu casa?”.

Un mensaje de esperanza

La asturiana, que aunque con dificultades en el habla a consecuencia del infarto cerebral mantiene intacta su inteligente mente de ingeniera, lanza también un mensaje a los enfermos que todavía siguen peleando contra el virus: “(Les diría) que no están solos. Que no sé si van a salir o no, porque no tengo ninguna bola de cristal, pero ojalá salieran todos bien. Que es un mal sueño y que se puede salir, o que hay que intentarlo, porque vida solamente hay una. Y que yo les mando mucho ánimo para seguir luchando por vivir”. Y añade: “Creo que es en estos momentos cuando nos damos cuenta de lo que es importante. De lo que teníamos antes, que viajábamos y nos divertíamos. Eso no es malo, pero ahora toca quedarse en casa. Y que los políticos se aclaren de una vez”.

Siente la gijonesa que tras tantos meses de pandemia puede haber gente a la que el riesgo del virus ya no le afecte tanto como antes. “Esto no es falso, no vamos de quejicas. No es plato de gusto estar malo y saturar la sanidad pública. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo y hay que tomárselo en serio. Yo, bueno, yo lo pasé mal y no todo el mundo lo pasa así, pero es que es una pandemia que no sabes cómo reacciona en las personas. Hay que evitar los contagios, evitar juntarse”, pide.

Parece lógico que, desde su punto de vista, adoptar medidas de seguridad para evitar contraer el virus suene más bien fácil. “¿Que toca mucho tiempo estando confinados? Bueno, pues ya habrá tiempo para salir y planear viajes y lo que sea. Pero hay que tomárselo en serio. Cada vez hay más casos y más jóvenes también, que eso me llama la atención, y es triste que la gente mayor sea la primera en afectarse y que la gente se muera sin sus familiares, solos, no pudiéndose despedir de sus familias”, lamenta. Esta soledad hospitalaria fue uno de los mayores retos para Lomas, que todavía se emociona cada vez que intenta explicar que, aunque se sintió muy apoyada por los sanitarios –pese a que reconoce en broma que “hay algún que otro sargento” por el Gregorio Marañón–, echó en falta no poder estar con su marido, el gijonés Francisco Menéndez Caicoya, ni con su hija, Eva. ”Me cuidaban, pero es duro que no puedas estar con tus familiares. Hubo momentos que los pasé mal y vi que estaba sola”, relata.

De vuelta a la vida

Lomas regresó este lunes a una casa bastante cambiada. Cuenta su familia que han convertido su vivienda habitual de Madrid en un pequeño hospital improvisado y que sus allegados ensayan ahora lo que será un cursillo exprés de cuidados que han ido aprendiendo sobre la marcha. Tienen la cama articulada, un nuevo baño adaptado y un sinfín de indicaciones sobre cómo atender el tubo gástrico de la convaleciente, cómo ayudarla a asearse y cómo animarla a que siga con su rehabilitación física. Aunque la enfermera Martínez intuye –y comprende– que la recuperación se hará con calma y que las rutinas de ejercicio con los expertos en rehabilitación del hospital no se imitarán de forma tan intensa en la comodidad del hogar. “Ya te veo jugando al ‘Candy Crush’”, bromeaba con Lomas. La enferma se ríe y reconoce que en estos ejercicios los fisioterapeutas le daban “caña”, aunque asegura que los echará de menos. “Me conozco ya todo el hospital. Me saludan sanitarios que ni recuerdo”, afirma.

La superviviente será vigilada de cerca por la sanidad madrileña durante al menos varios meses. El hospital calcula que tuvieron contacto directo con ella unos 300 profesionales en los últimos diez meses. El paso más importante ahora, más allá de la rehabilitación física, será la recuperación mental. Martínez ya le ha explicado a Lomas que debe entender que su cuerpo seguramente nunca a llegue a ser igual a como lo era antes, y que es normal que a veces le entren prontos de tristeza o de enfado, pero que lo importante es que esos sentimientos no la lleven a abandonarse. Su hermana, Esther Lomas, entiende también que el proceso que se abre ahora será duro. “Ella lo pasó peor, aunque para la familia tampoco fue fácil. Sin visitas, sin poder ni siquiera coger el móvil o leer, solo mirando el techo, pero el hospital no ha escatimado medios humanos. Fue un milagro”, agradece.

“Súper Elsa” cree que juega a su favor que por su carácter “lo malo” tiende a olvidársele pronto, en gran parte por la resiliencia entrenada por un linfoma que ahora parece, por fin, haber superado. “Doy marcha atrás y pienso que qué cantidad de cosas me han pasado. A veces digo: pues no debería seguir, o tal persona debería existir antes que yo. Pero así es, hay que tirar para adelante. Hay que vivir la vida”.