Los ganaderos anuncian movilizaciones ante el enroque de Ribera en proteger al lobo

Ramón Artime, presidente de ASAJA, critica que “se quiere legislar desde la más pura ignorancia y con mala fe a la hora de actuar. El triunvirato de Ribera, Morán y Marquínez cree que el problema del lobo se soluciona comprando voluntades con dinero y no se trata de eso. Queremos una gestión correcta porque está en juego la ganadería extensiva de carne y la producción de quesos asturianos”. Artime añade que “es muy fácil exigir viviendo en la calle Uría o en la Gran Vía. Luego se les llena la boca con la España despoblada”.

Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG Asturias, considera que la reunión de este lunes “son malas noticias, porque la ministra sigue en sus trece”. Albergan pocas esperanzas de que el Ministerio dé marcha atrás a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y por ello anuncian movilizaciones. “Habrá que salir a la calle. La ministra no contó en ningún momento con nosotros, que somos los más afectados. Esto va en contra de la Constitución y de la directiva europea. Incluso va en contra del lobo. Va a pasar como ocurrió hace años con los zorros, que había tantos que empezaron a salir enfermedades que acabaron con la mayoría”.

Cruzado recalca que “así, no existe paz social en el medio rural. Si sigue aumentando el número de lobos, van a ocasionar más daños, más accidentes de tráfico”. Y define la decisión ministerial como “un atropello que no tiene ni pies ni cabeza, que es solo para cumplir con una manera de entender la vida de unos pocos que, sentados en el sofá de su casa y trabajando delante de un ordenador, dicen lo que tenemos que hacer en los pueblos”, lamenta. José Ramón García Alba “Pachón”, secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), cree que la reunión de mañana no tiene sentido que se celebre. “No creemos que haya que modificar nada respecto al lobo y, por lo tanto, no habría nada que dialogar. La decisión de Ribera solo viene a poner trabas al plan de gestión de Asturias, que siempre pedimos que se cumpliera. Nos están echando del medio rural y en el discurso dicen que están ayudando a la España despoblada cuando nos están apuñalando. Así, los ganaderos se van del medio rural. Nosotros queremos producir alimentos, pero no para que se los coma el lobo. Si esto sigue así, puede haber un problema de suministro”, argumenta.