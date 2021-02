La consejería de Hacienda ha pedido esta "opinión formalmente" al Gobierno central sobre la posibilidad de exonerar las deudas contraídas con las administraciones durante la pandemia para facilitar la concesión de ayudas a autónomas y pymes. La responsable de las finanzas autonómicas, Ana Cárcaba, declaró ayer que su departamento lleva semanas analizando esa exoneración pero "no tenemos seguridad jurídica", en el transcurso de una comparecencia en la Junta General, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada Laura Pérez Macho.

La parlamentaria del grupo naranja preguntó sobre la viabilidad de que se puedan exonerar las deudas que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas han contraído con las administraciones como consecuencia de la caída de la actividad económica por la pandemia, tal y como han plantean las Cámaras de Comercio y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Laura Pérez Macho dejó entrever que esas deudas tributarias pueden impedir que "el dinero llegue a donde hace falta", es decir que sean motivo para impedir la concesión de las ayudas que ha empezado a convocar esta semana el Principado a un 90 por ciento de los empresarios que podrían optar a las mismas. La parlamentaria del grupo naranja emplazó al Ejecutivo asturiano a "ser creativos" porque, recalcó, "tampoco había seguridad jurídica para muchas de las normas que dictaron para limitar la movilidad, pero las impusieron".

La respuesta de la consejera de Hacienda no aportó grandes novedades sobre la posible exoneración de las deudas tributarias a los potenciales beneficiarios de ayudas del fondo covid: "Llevamos muchas semanas analizando la posibilidad y las opciones que hay. No es una cuestión sencilla. No tenemos una seguridad jurídica plena de que sea posible esa opción. Y esa seguridad jurídica es imprescindible a la hora de manejar los recursos públicos", argumentó Ana Cárcaba. La responsable de las finanzas del Principado aseguró que ya habían existido varias consultas al Gobierno central y "esta misma semana ya hemos pedido opinión al Ministerio formalmente, y seguiremos en este camino porque necesitamos esa seguridad".

Ana Cárcaba tampoco fue demasiado concreta sobre el plazo en el que podrán empezar a abonarse las ayudas. "Usted rehúye dar fechas pero los autónomos y pequeñas empresas necesitan tener cierta seguridad para planificar sus finanzas dentro de la situación de incertidumbre y dureza que llevan viviendo este año", reprochó Laura Pérez Macho (Cs), quien sostuvo que "la talla de un Gobierno se mide en momentos como este". La consejera de Hacienda no dio fechas pero reiteró que los pagos se harán "lo más rápido posible; así lo hicimos en 2020 cuando las convocatorias se realizaron en noviembre y a 30 de diciembre ya se habían cobrado más de un 90% de las ayudas". Cárcaba afirmó que el modelo de Asturias incluso despertó el interés de otras comunidades autónomas por su agilidad y añadió que para el fondo de rescate "hemos añadido cambios adicionales para incidir más en esa agilidad". De cumplirse un plazo similar al de las convocatorias de finales del año pasado, los 23.500 potenciales beneficiarios podrían empezar a recibir esas ayudas a lo largo del mes de marzo.