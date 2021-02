Vacunas sin bajarse del coche en Oviedo: "Estamos encantados, porque llevamos casi un año sin salir de casa ni para tomar un café "

“Se trata de agilizar la vacunación y la confortabilidad de las personas con gran dependencia y de quienes les cuidan”, explicaron fuentes de la Consejería de Salud. Este proyecto se pone en marcha tras conocerse que el ritmo de vacunaciones contra el covid-19 se ha frenado en seco ante las dudas surgidas entre las autoridades sanitarias sobre los colectivos sociales a los que hay que dar prioridad, una vez que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades cometidas vacunando a quien no correspondía, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. “El objetivo sigue siendo el mismo: vacunar a la mayor población posible en el menor tiempo posible. Lo que ocurre es que tendremos tres vacunas distintas, con lo que eso conlleva de logística y de complejidad. Pero el principio de actuación no ha variado”, aseguró ayer una portavoz de la Consejería de Salud mientras los automóviles llegaban al Hospital Monte Naranco para que sus ocupantes recibieran la primera dosis de la vacuna.

Los ocupantes de los vehículos habían sido citados telefónicamente para acudir entre las cuatro de la tarde y las nueve de la noche. El proceso se repetirá hoy y mañana. “Para nosotros es mucho mejor así, porque no se hacen colas en las que acaba por no respetarse la distancia de seguridad. Y para quienes vienen a vacunarse es mucho más cómodo, porque no tienen ni que bajarse del coche”, resumió Rebeca Lago, responsable de los equipos de vacunación que ayer estrenaron el Autovac y a los que pertenecen Emiliano Álvarez Guaza, Mónica Álvarez, Estefanía Perez, Julián Díaz y Vanesa Pérez.

El proceso es tan rápido que hay a quien no le dio tiempo ni a enterarse, como le pasó a Celia Niño Escudero, que acudió con su hija, María Alonso. “Nada, no me enteré de nada”, afirmó la mujer desde el interior del vehículo. Quien se mostraba encantada con la iniciativa era Concepción López, que fue con su marido, Ramón Soria. “Estamos encantados, porque llevamos casi un año sin salir de casa ni para tomar un café. Hay que vacunarse; hay que colaborar entre todos para salir de esta”, añadió.

Ana Reyero, supervisora de los equipos de atención primaria y coordinadora de enfermería y de la vacunación contra el covid-19, y Xana Menéndez, enfermera de atención primaria y coordinadora del proceso en el área IV junto con Reyero, incidieron en que “no hay que pedir cita. Salud se pone en contacto con las personas que tienen que vacunarse para dársela”. Ambas explicaron que las personas vacunadas deben esperar durante 15 minutos sentados en el coche para comprobar si sufren algún tipo de reacción. Quienes son vacunadas ahora recibirán en el plazo de 19 días la cita para acudir dentro de tres semanas a poner la segunda dosis.

“Esto es un gran alivio”, afirmó Covadonga González, que acudió con su madre nonagenaria y que ya superó el covid: “Pero tenemos miedo a que lo vuelva a coger. Confío en que todo el mundo se vacune”.