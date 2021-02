Los grupos parlamentarios del PP y Vox piden el apoyo del resto de partidos para la constitución de una comisión de investigación sobre el trágico accidente del pasado 1 de enero en la carretera del puerto de San Isidro, en el que murieron dos operarios del servicio de carreteras del Principado, tras ser arrastrados por un alud que se llevó por delante su pala quitanieves.

La solicitud de la comisión de investigación ha sido registrada por los dos grupos parlamentarios aunque se trata de una iniciativa de Vox, según han confirmado esta mañana los diputados autonómicos Álvaro Queipo (PP) y Sara Álvarez Rouco (Vox).

La parlamentaria de Vox ha justificado la necesidad de esa comisión "en la bochornosa pasividad del PSOE" al tiempo que agradeció "la disposición" del Grupo Popular. "La petición nace con el espíritu de aclarar las circunstancias del fatal accidente. No queremos que este hecho quede impune y esperamos que esta comisión sea el punto y final para que no vuelva a suceder un accidente así", declaró Álvarez Rouco. Por su parte, el secretario general y parlamentario popular entiende que la Junta General "dispone de las herramientas necesarias para que el Gobierno pueda indicar dónde estuvo el problema y buscar soluciones para que se vuelva a producir algo similar". Tanto el PP como Vox recordaron la existencia de demandas desde hace más de 11 años, de vecinos y usuarios de esa carretera, para que se ampliasen las viseras antialudes ya existentes. Según Queipo, la comisión permitiría conocer las razones de por qué no se construyeron esas viseras antialudes y las condiciones en las que trabajan los operarios de carreteras del Principado "que no cuentan con los medios más idóneos", así como arrojar algo de luz acerca del motivo por el que había en ese tramo una familia cuando la carretera ya había sido cortada al tráfico ese 1 de enero.

La presentación de esta iniciativa conjunta entre el PP y Vox parece un hecho puntual, según se desprende de la valoración realizada por la diputada Sara Álvarez Rouco, quien afirmó que "ahora no toca" pronunciarse sobre si esta colaboración con los populares ha llegado para quedarse. La diputada de Vox dijo que espera que otros partidos apoyen esta comisión de investigación, "también los de la izquierda". Tras el registro de la iniciativa, el Gobierno regional y los partidos tienen 7 días para decidir si presentan algún tipo de objeción: si no la hubiera, la aprobación de la comisión de investigación sería automática, pero si hubiera algún rechazo, debería votarse en el pleno de la Junta General en las próximas semanas.