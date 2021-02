Catedrática de la leche

Casada y madre de dos hijos, su ganadería, dice, no tendrá continuación en ellos, que no viven en el pueblo y trabajan en profesiones para las que se prepararon. Sin embargo, eso no les impide regresar muchos fines de semana porque, como la madre dice, las raíces siempre tiran. “Mi marido trabaja en un centro comercial y yo soy la que me puse al frente de la ganadería de mis suegros cuando se jubilaron. Entonces habría en casa unos doce animales, hoy tengo unos 55 entre grandes y pequeños. De ellos, algunos pocos son también asturiana de los valles”, añade.

María Consuelo Álvarez Solís cree que sí se puede emprender en el medio rural, en el ámbito de la agricultura, aunque no empezar de cero con un ganadería –algo que ve casi imposible–, “salvo que sean continuadores de una ganadería familiar o que alguien te la ceda. Con una ayuda de 50.000 euros para empezar de cero, ¿qué haces hoy en día?”. Está de acuerdo en el apoyo a los jóvenes emprendedores, pero también reivindica ayudas para los que se han quedado siempre en el pueblo, para seguir manteniéndose.

“Somos los que llevamos una vida entera en esto y sabemos mucho de la profesión. Por supuesto que está muy bien que desde la Administración pública se ayude a los jóvenes a emprender, pero sin olvidarse de nosotros. Cuando tienes cierta edad y quieres hacer una mejora en la explotación, esa edad te limita y estamos aquí para seguir; ya lo hemos demostrado todos estos años. A lo mejor un joven emprendedor pasa ocho o diez años y lo deja”, explica.

También reivindica Cheli el papel de la mujer en el mundo rural, desde siempre. “Ha sido y sigue siendo fundamental en el campo, es quien fija la población en el medio rural. La madre, la que cría los hijos, la que atiende la casa y el trabajo en el campo, somos las que enraizamos. Donde naces tienes mucho amor”, afirma.

La situación del campo hoy, respecto a cuando ella empezó, la ve “bien y mal. El campo está ‘fastidiao’. Bien, porque hoy en día está muy mecanizado y supone mucho menos trabajo físico para una sola persona, pero, por otro lado, ahí está todo lo que cuesta esa mecanización, que es mucho dinero. Cada día se están cerrando más ganaderías y no hay una nueva generación que las continúe. Luego está el tema de la gestión de los purines, cosa complicada aquí, con praos pendientes y pequeños. En fin, unas cuantas cosas”, añade.

Ella, que confiesa un profundo cariño por sus animales, no quiere pensar en el día que tenga que retirarse como ganadera, ni el futuro que les deparará a sus vacas. De momento sigue adelante, levantándose para faenar cada día a las seis de la mañana, en un pueblo donde se siente feliz de vivir y haber criado a su familia. “Yo recomiendo a todo el mundo vivir en el campo; es mucho más sano, no hay dinero que lo pague”.