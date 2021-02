El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha mostrado hoy su preocupación por las "largas colas que los mayores de 80 años tienen que soportar para recibir la vacuna contra el covid-19”. Pumares exigió al Gobierno asturiano que los protocolos de vacunación, además de "agilizar la inmunización a los sectores en riesgo por el coronavirus para llegar cuanto antes al 70 por ciento de la población", deben garantizar también "la seguridad y comodidad de nuestros mayores en las largas colas que se ven obligados a soportar para ser vacunados”. Así, el diputado explicó que en estos primeros días de vacunación a personas mayores de 80 años ha constatado como las colas se realizaban "en el exterior, permaneciendo de pie durante mucho tiempo y sin contar con ningún sitio para sentarse, incluso las personas con dificultades para la movilidad o con andadores”.

El portavoz de Foro criticó la "falta de planificación" y la "ausencia de un plan de vacunación", lo que genera "demoras en las vacunas por no saber a qué grupos dar preferencia, disminuyendo de manera alarmante el ritmo de vacunación”. Pumares considera un “auténtico disparate" que el ritmo de vacunación decaiga, "no por problemas en la entrega de dosis, sino por no saber a qué grupos vacunar” y reclamó “mayor transparencia y atender a los consejos y recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas del Principado de Asturias”.

En opinión del parlamentario, urge la inmunización, junto con las personas mayores, "de la población con patologías que pueden complicar mucho la infección por coronavirus, así como de quienes, por su actividad profesional, pueden actuar como vectores de contagio”.

Finalmente, Pumares mostró su coincidencia con la fiscal superior del Principado de Asturias, Esther Fernández, al considerar "imprescindible, para aportar claridad, transparencia y confianza a la ciudadanía", dilucidar si se han producido "vacunaciones irregulares", y, en su caso, que junto con la sanción social y las responsabilidades políticas, haya "sanciones penales”.