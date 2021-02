Gran desconcierto por el cerrojazo en Oviedo y Siero pese a salir del nivel de alerta

La patronal hostelera Otea avisa que tomará acciones legales por el “cambio de criterio” en la prórroga del cierre perimetral de Oviedo. Argumentan que para decidir que la capital del Principado continuase con restricciones “cogieron los datos a tres días vista cuando en otros concejos miraron dos días atrás. Si lo hubiesen hecho así, traería consigo la posible apertura de Oviedo”, explica José Luis Álvarez Almeida. Esta situación se habría dado también en Siero, donde su alcalde, el socialista Ángel García, expresó su malestar también por la decisión de Salud de prorrogar las medidas en el municipio sierense.

El hecho es que tanto Oviedo como Siero llegaron tarde a la meta y por ello tendrán que estar, al menos, una semana más en cierre perimetral. Los casos de Oviedo y Siero son una muestra clara de que a la hora de salir del nivel “4 Plus” se tienen que haber cumplido los deberes. Eso sí, días antes. En ambos casos, la jornada de revisión de sus cierres perimetrales cumplían con los requisitos establecidos por el Principado para aliviar restricciones, pero se quedaron como estaban, en fase “4 Plus”, debido a que las jornadas previas, en las que el Principado contactó con los Ayuntamientos para decidir sobre su situación sanitaria, mantenían, al menos, una de las incidencias por encima del umbral máximo.

La fecha de revisión del cierre perimetral en Oviedo estaba prevista para el 17 de febrero, es decir, para ayer. Sin embargo, la decisión se tomó el lunes y se contó con los datos de las incidencias entre el 8 y el 14 de febrero, cuando la capital del Principado no cumplía ninguno de los tres requisitos para adoptar medidas de alivio en las restricciones. De hecho, la IA a 14 días era de 339,5 casos por cada 100.000 habitantes mientras la IA en mayores de 65 se situaba en 211,7 casos; cuando los máximos se establecen en 325 y 195 casos, respectivamente.

Otea reunió en la tarde de ayer a su comité ejecutivo y hoy tienen previsto estudiar la situación para tomar acciones legales al respecto. “La Consejería tiene que dar explicaciones porque primero dijo que no tendría por qué esperar 7 y 14 días para abrir concejos y ahora dicen lo contrario. Dijeron que si algún concejo llevaba tres días por debajo del nivel ‘4 Plus’, lo abrirían automáticamente. Parece que para cerrar cogen el último dato y para abrir no, cogen el que quieren”, argumenta Álvarez Almeida. El hecho es que Oviedo lleva dos jornadas fuera de los límites del nivel de alerta “4 Plus” pero, al haberse adoptado la decisión a principios de semana, seguirá con su cierre perimetral. Precisamente este fin de semana Oviedo celebraría su Carnaval, lo que supondría un ingreso extra para la hostelería. Sin embargo, con las medidas restrictivas vigentes, solo pueden atender en terrazas y dar servicio de comidas a domicilio. Del mismo modo, el concejo se mantiene cerrado a vecinos de otros municipios.

El Alcalde ovetense, Alfredo Canteli, criticó ayer las restricciones. “Va siendo hora de que abramos, pero por mucho que lucho no logro convencerelos, están amarrados al poste de la Sanidad y hay que pensar lo mal que lo está pasando la gente”, declaró el regidor ovetense. Canteli repitió de nuevo su argumentario, consciente de que es muy opuesto al de Barbón. “El tema sanitario choca un poco con la mentalidad mía, que es económica”, contó, y explicó que “la hostelería es el pulmón de Oviedo”, que “sin hostelería no hay comercio” y que la gente “tiene que comportarse y si no que les sancionen”. “Pero hay que abrir”, insistió. Canteli, más allá del cierre perimetral de Oviedo, pidió a Barbón que “por lo menos quiten el perimetraje interior”, poder “moverse por Asturias”, e insistió en que el problema puede ser mucho mayor “en la postpandemia que ahora”: “Hace falta que piensen mucho en el grave problema que vamos a tener cuando esto pase, con mucho más paro, nos vamos a ir a los cinco millones de parados a nivel nacional y la mitad de los ERTE van a ir para allá también, y no hay economía local ni autonómica que pueda soportar eso”.

Canteli volvió a pedir a Barbón que “no se obsesionen con la sanidad”, que “abra un poco la puerta” y aplaudió posturas como la del alcalde de Siero, municipio al que defendió que se pueda ir desde Oviedo. “Él protestó y yo estoy de acuerdo con él”.

El Alcalde sierense, Ángel García, fue crítico con la ampliación de las medidas restrictivas en Siero porque entiende que los últimos datos ya dejan claro que el concejo ya está fuera de los parámetros de riesgo extremo. “Entendemos la posición de las autoridades sanitarias, porque la situación a nivel general en Asturias es todavía delicada y también en el área sanitaria, pero entendemos que en Siero los datos son buenos y que deberíamos salir de esa situación de 4 Plus”, argumentó. Siero fue el primer concejo en sorprenderse ante la decisión del Principado. En la fecha de revisión de su cierre perimetral, el 15 de febrero, tenía los tres indicadores en buenos niveles. Sin embargo, las jornadas previas tenía alguno o varios de los indicadores fuera de los rangos establecidos para el alivio de medidas restrictivas. Por ello, tendrá que permanecer una semana más cerrado.

Fuentes de la Consejería de Salud explicaron ayer que “no es suficiente con que un día las incidencias acumuladas bajen de los valores establecidos, sino que tiene que haber una tendencia de descenso clara y continua durante varios días. Es más fácil entrar en el ‘4 Plus’ que salir de ese modelo por una cuestión de seguridad”.

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, explicó que los indicadores que suponen el umbral para aplicar medidas de riesgo extremo, incluido el cierre perimetral, son distintos que los que llevan a levantar esas restricciones. “Confundir el umbral para entrar en ‘4 Plus’ con el umbral de salida es un error. Si fuera el mismo umbral, en tres días empeorando datos volvería a cerrar”, le respondió Barbón, que ha insistido en que es el equipo de vigilancia epidemiológica el que determina la salida de los concejos del nivel “4 Plus”. Según explicó Barbón, el “umbral” para salir no es el mismo que el que existe para entrar. Ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Salud han concretado aún, sin embargo, cuáles son los niveles concretos que permitirían a los municipios abandonar el cierre perimetral.