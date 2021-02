La Universidad de Oviedo proclama de forma definitiva rector a Ignacio Villaverde

El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde Menéndez ha sido proclamado definitivamente hoy rector de la Universidad de Oviedo. La Junta Electoral Central hizo público el acuerdo esta mañana, al "no haberse producido reclamaciones en el plazo establecido". No obstante, el relevo oficial a Santiago García Granda no se producirá hasta el viernes día 26, cuando está previsto que se celebre el acto académico de toma de posesión. Villaverde se impuso el pasado día 12 al químico por el 52,4% del voto ponderado en las primeras elecciones telemáticas de la historia como consecuencia de la pandemia.

El nuevo rector se fija como objetivo "llevar la Universidad más lejos" y "hacerla más grande". Y para ello se ha rodeado de un equipo que conjuga "aire fresco" y "experiencia", formado por nueve vicerrectores y dos delegados. Son el químico Humberto Rodríguez Solla, el biólogo Antonio Fueyo, la ingeniera Sandra Velarde, la historiadora de arte Carmen Adams, el pedagogo José Miguel Arias, el matemático Pedro Alonso Velázquez, el físico Daniel Santos, el médico Alfonso López, la economista Susana Menéndez, el informático Secundino González y el médico Miguel del Valle. Ahora solo quedan por conocer las dos personas que ocuparán la secretaría general y la gerencia. Las direcciones de área, por su parte, se reducirán probablemente de 32 a unas 18.

Esta mañana Villaverde y García Granda han celebrado la primera reunión de transición entre los dos equipos. Por parte del constitucionalista han participado Humberto Rodríguez Solla, Secundino González y Begoña Cueto –que dirigirá la Oficina de Estrategia Económica– y por la del químico, Eva María Cordero, Ana Caro y Xabiel García.