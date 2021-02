Villaverde se rodea de un equipo rectoral que conjuga “aire fresco” y “experiencia”

El nuevo equipo rectoral está “ilusionado”, siente “orgullo” y tiene “muchas ganas de empezar” a construir la Universidad del futuro. Ignacio Villaverde Menéndez, el ganador de las elecciones telemáticas del pasado viernes, cerró ayer su organigrama de gobierno con nueve vicerrectores –seis hombres y dos mujeres– y dos delegados. Al químico Humberto Rodríguez Solla, al biólogo Antonio Fueyo, a la ingeniera Sandra Velarde y a la historiadora del arte Carmen Adams, cuyos nombres adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se suman el pedagogo José Miguel Arias, el matemático Pedro Alonso Velázquez, el físico Daniel Santos, el médico Alfonso López, la economista Susana Menéndez, el informático Secundino González y el médico Miguel del Valle.

Villaverde, que hoy será proclamado de forma definitiva rector aunque no tomará posesión de su cargo hasta el viernes 26, se mostró “muy contento” con el equipo. “Todos responden al perfil que buscábamos. Por un lado, expresan un cambio generacional, porque formamos una piña de entre 45 y 55 años, y por otro, experiencia. Está bien que haya aire fresco pero también que sea gente que haya ocupado puestos de responsabilidad de gestión, como es el caso, de forma que no les va a sorprender lo que se encontrarán en los vicerrectorados”, analiza. A diferencia del organigrama saliente de Santiago García Granda, con 6 vicerrectorados y 32 direcciones de área, el catedrático de Derecho Constitucional ha optado por elevar a 9 los vicerrectorados –los mismos que tenía Gotor en 2008– y a rebajar a unas 18 las direcciones de área. “Nos hemos propuesto un máximo de dos direcciones por cada vicerrectorado. Eso suman 18. Pero tampoco podemos ser rígidos y si un vicerrectorado necesita más, tendrá más”, puntualiza.

El nuevo rector explica que el organigrama de Granda y el suyo reflejan “dos modelos de Universidad diferentes”. En uno, el que se va, los vicerrectorados “están muy ligados a los procesos de gestión”. Y en otro, el que viene, la estructura de gobierno está más vinculada con las “estrategias esenciales”. Asimismo, Villaverde ha apostado por dos delegados frente a uno que tenía García Granda. Son los de Coordinación Biosanitaria, porque “tenemos profesorado vinculado y eso tiene sus singularidades”, y el de Transformación Digital, para que ese gran reto “no se diluya en los vicerrectorados y el día a día no lo vaya postergando”.

Con los cargos revelados ayer, ahora solo quedan por conocer las dos personas que ocuparán la secretaría general y la gerencia. Villaverde da alguna pista: la secretaria forma parte actualmente de un equipo decanal y la gerente será “una mujer y una profesional ajena a la Universidad, con experiencia en gestión pública y privada”, y cuyo nombramiento dependerá del visto bueno del Consejo Social. Hoy se celebrará una reunión de transición entre los dos equipos y en la que participarán Eva María Cordero, Ana Caro y Xabiel García por parte de Santiago García Granda –que también asistirá– y Humberto Rodríguez Solla, Secundino González y Begoña Cueto –que dirigirá la Oficina de Estrategia Económica– por la de Ignacio Villaverde, quien igualmente acudirá al encuentro.

Habla el equipo

Aunque ya tenía diseñado en la cabeza su equipo desde hace tiempo, incluso antes desde antes de la campaña, Villaverde guardó silencio hasta ayer. Estos son los hombres y mujeres que le ayudarán, durante los próximos cuatro años, a llevar la Universidad asturiana “más lejos” y “hacerla mejor”.

Humberto Rodríguez Solla, que fue uno de sus grandes apoyos como jefe de campaña, asegura que su nombramiento como vicerrector de Relaciones Intitucionales y Coordinación le ha hecho “una ilusión tremenda”. “Estoy muy agradecido por la confianza que ha depositado el rector en mí y también me llena de responsabilidad”, afirma. El director del departamento de Química Orgánica e Inorgánica será una de las piezas claves del equipo, ya que su labor será la de coordinar el resto de vicerrectorados y tender puentes entre la institución académica y Asturias. “Tenemos ganas de empezar y de ponernos a trabajar ya. El equipo está muy ilusionado”, explica.

Para Antonio Fueyo Silva, catedrático de Biología y director del Instituto Universitario de Oncología del Principado (IUOPA), ser vicerrector de Investigación supone “un reto importante”. Aunque hace hincapié en que aún no sabe con qué se encontrará en su nuevo cargo, sí que “en el pensamiento” tiene un objetivo claro: hacer “más ágil” la burocracia de la investigación. “Ahora mismo, la gestión es muy lenta”, señala. Fueyo dejará el IUOPA después de cuatro años al frente. “Podré apoyar también al instituto desde el vicerrectorado”, indica. El biólogo sostiene que la investigación biosanitaria es “fundamental” dentro de la Universidad, y más aún con el covid, pero avisa de que no dejará ninguna rama de lado. “Apoyaré a todas”, agrega.

Sandra Velarde Suárez, catedrática de Ingeniería Industrial y ex directora general de Industria del Principado en la pasada legislatura, confiesa “estar abrumada”. Desde que trascendió que ella sería la nueva vicerrectora de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente su teléfono no ha parado de recibir felicitaciones. “Es un gran honor formar parte del equipo de Villaverde. Que haya querido contar conmigo es un orgullo. Estoy muy feliz. Será un gran rector”, afirma Velarde, que no puede adelantar “nada” de su puesto. “Es todavía pronto y es un vicerrectorado nuevo”, comenta.

La profesora de Historia del Arte Carmen Adams Fernández se siente “orgullosa” de poder formar parte de un proyecto “común”, el de Villaverde, que por fin suma “varias tendencias” dentro de la Universidad. “El gran reto era aglutinar y eso está superado. Ahora toca trabajar”, dice. En su caso como vicerrectora de Extensión Universitaria y Cultura. “Tenemos que mirar más hacia el territorio, hacia Asturias y también hacia fuera de la región. Tenemos que construir lo que construyó hace cien años el grupo de Oviedo con la extensión universitaria, pero aplicando las claves del siglo XXI”, reivindica.

El pedagogo José Miguel Arias Blanco califica de “honor” su nombramiento como vicerrector de Gestión Académica. Desde ese mando, dice, podrá trabajar por su Universidad. Los retos de los primeros cien días recogidos en el programa de Villaverde marcarán su hoja de ruta. Y entre esos retos está diseñar un plan estratégico de estudios. “Poner en marcha esa acción será un de mis responsabilidades. Lo haremos siempre en un clima de diálogo con los centros y los departamentos. Tenemos que consolidar una buena oferta académica”, adelanta el fuera decano de la Facultad de Educación.

Pedro Alonso Velázquez, catedrático de Matemática Aplicada, se muestra “muy agradecido” por ser el próximo vicerrector de Políticas de Profesorado. El de ayer fue un día de felicitaciones dentro de su círculo más próximo de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, donde da clases. Clases, de momento, online. “Somos una Universidad presencial y hay que apostar por mantener la presencialidad siempre que se pueda. Esperemos que la situación (del covid) mejore y podamos volver a las aulas pronto. Eso es muy importante para los alumnos, pero también para los profesores. Pese a las herramientas digitales, no tenemos las mismas habilidades que en una formación clásica”, valora.

El físico Jesús Daniel Santos Rodríguez está “deseando” aportar su “granito de arena” a la Universidad como vicerrector de Internacionalización. “Le debo a esta institución todo lo que soy. Así que qué menos que decir que sí al ofrecimiento y devolverles a las personas que componen esta Universidad todo lo que pueda”, reflexiona. El director del departamento de Física afronta su cargo con “ilusión” y con la responsabilidad de “potenciar el papel de la Universidad y de Asturias en el mundo”. “Hay mucho que trabajar e intentaré hacerlo lo mejor que pueda”, confiesa.

Alfonso López Muñiz dejará el decanato de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que ahora iniciará un proceso de elecciones, por el vicerrectorado de Estudiantes. El doctor en Medicina y Cirugía avanza que será un vicerrector “cercano”, como demostró en sus casi nueve años como decano: “Siempre tuve la puerta del despacho abierta”. Muñiz asegura que su objetivo fundamental será “cuidar al estudiantado”, de forma que “nadie se quede atrás”. El profesor destaca que el alumnado es una “pieza fundamental” de la Universidad, pero también de la sociedad asturiana, pues representa el “futuro”. Por eso, otro de sus objetivos será que el talento regional “se quede”. Otro reto más es que estudiantado se “integre” más en la institución. “Hay que buscarles actividad”, opina.

La catedrática de Economía Financiera Susana Menéndez Requejo recibe el encargo de liderar el vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa con “energía, ilusión y, sobre todo, responsabilidad”. La investigadora es consciente de que tendrá que “continuar con el trabajo de muchos años” pero yendo un paso más allá. “Hay más relación con la empresa de lo que a veces se conoce. Es importante visibilizar lo que ya existe y ofrecerse como punto claro de trabajo. La parte de comunicación y difusión será muy importante”, indica.

El informático Secundino González Pérez, que fue otro de los grandes apoyos de Villaverde en la campaña, será delegado de Transformación Digital. En sus manos ha depositado el nuevo rector el gran reto de “pasar de un modelo en papel a la digitalización”, a la Universidad, en definitiva, “del siglo XXI, no del siglo XIX”. Entre sus funciones también estará la de “facilitar herramientas digitales al profesorado así como formación”. “Hace falta cultura”, apunta en este sentido. Todo ello, no obstante, no será “trabajo de una sola persona, sino de todas”, avisa. “Estoy super agradecido. Somos una organización grande y estoy muy ilusionado con el proyecto”, remata.

El catedrático de Anatomía Miguel del Valle Soto ocupará la nueva delegación para la Coordinación Biosanitaria. Su función, explica, será “buscar una mayor integración entre la Universidad y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)”. “Hay profesores vinculados que son clínicos y universitarios. Toda eso hay que integrarlo más. Porque de esa forma estaremos velando por una mejor salud para toda la sociedad y por que nuestros egresados sean los mejores”, indica. Del Valle apunta que el cargo le produce “una gran satisfacción y orgullo”. “Tenemos un rector con las ideas muy claras. Esperemos que entre todos podamos hacer más Universidad”, agrega.

Este es el equipo rectoral de Ignacio Villaverde Nueve vicerrectores y dos delegados





VICERRECTORADO DE GESTIÓN ACADÉMICA

José Miguel Arias Blanco (Málaga, 1963)

Doctor en Pedagogía, es profesor titular del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director de área de Ordenación Académica y director del área de Convergencia Europea.





VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURA

Carmen Adams Fernández (Santiago de Chile, 1964)

Doctora en Historia del Arte, es profesora titular de las facultades de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de Gijón y de Filosofía y Letras de Oviedo. Ha ocupado puestos de gestión y ha desempeñado tareas profesionales en el ámbito del patrimonio y el turismo.





VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN

Humberto Rodríguez Solla (Gijón, 1975)

Doctor en Química Orgánica, es director del departamento de Química Orgánica e Inorgánica y en los próximos días se convertirá en catedrático. Fue el jefe de campaña de Villaverde en estas elecciones. Es coautor de más de 90 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto y tiene una patente. Su área de investigación es la Química Organometálica.





DELEGADO DEL RECTOR PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Secundino González Pérez (Avilés, 1973)

Director técnico del Centro de Innovación y profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. Fue director de área de Administración Electrónica de 2013 a 2016. Con gran experiencia en el mundo profesional y el sector privado de las TIC y eGoverment, investiga en temas relacionados con la ingeniería web, plataformas de eLearning (moodle, Sakay) y otras cuestiones vinculadas al mundo de los contenidos digitales.





VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Jesús Daniel Santos Rodríguez (Mieres, 1975)

Profesor titular en el área de Física Aplicada, es director del departamento de Física desde 2016. Ha trabajado en física de materiales magnéticos hasta su incorporación al Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), donde ha colaborado en la reconstrucción de imágenes astronómicas, mediante técnicas de inteligencia artificial. Es coautor de más de 80 publicaciones científicas en revistas de impacto.





DELEGADO DEL RECTOR PARA LA COORDINACIÓN BIOSANITARIA

Miguel del Valle Soto (Villaviciosa, 1955)

Doctor en Medicina y Cirugía, es catedrático de Anatomía. Especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte, ha publicado más de 140 artículos, cuenta con dos patentes y abundantes proyectos de investigación I+D+I financiados. Ha sido director de la Escuela de Medicina del Deporte durante más de 10 años y director del área de Deporte y Salud de la Universidad de Oviedo.









VICERRECTORADO DE POLÍTICAS DE PROFESORADO

Pedro Alonso Velázquez (Deza, Soria. 1962)

Doctor en Ciencias Matemáticas, es catedrático en el área de Matemática Aplicada. Su investigación se centra en el estudio de algoritmos así como en la denominada computación de altas prestaciones, la lógica difusa y la educación matemática. Es autor de más de 60 publicaciones en revistas indexadas. Fue director del departamento de Matemáticas, presidente y secretario de la Junta del PDI y es embajador de Gijón desde 2016.





VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA Y RELACIONES CON LA EMPRESA

Susana Menéndez Requejo (Navia, 1966)

Catedrática de Economía Financiera, directora

de la Cátedra de Empresa Familiar (2003-2014). Es miembro del Grupo de Investigación de Economía Financiera y ha realizado diversas investigaciones sobre finanzas corporativas y empresa familiar reconocidas con cuatro sexenios. Fue miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno (2012-2015).





VICERRECTORADO DE SOSTENIBILIDAD, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sandra Velarde Suárez (Mieres, 1968)

Doctora ingeniera Industrial, es catedrática de Mecánica de Fluidos con docencia en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Cuenta con una amplia trayectoria investigadora en campos como la aeroacústica de ventiladores y la optimización de perfiles para turbinas de viento. Fue subdirectora de la Escuela de Gijón, directora del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA), directora general de Industria y Telecomunicaciones del Principado. En la actualidad dirige el departamento de Energía.





VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

Alfonso López Muñiz (Oviedo, 1956)

Doctor en Medicina y Cirugía, es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y miembro del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (Ineuropa). Es académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado y académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales y cientos de seminarios y proyectos de investigación.





VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Manuel Antonio Fueyo Silva (Lada, 1954)

Doctor en Biología, es catedrático de Fisiología y director del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) desde 2016. En el pasado fue director de área en Investigación y del departamento de Biología Funcional. Su investigación se centra, fundamentalmente, en modelos animales para el estudio del cáncer.