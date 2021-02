La Fiscalía de Asturias se opone una vez más, y van cuatro, a la excarcelación del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, al entender que no hay circunstancias que supongan modificación alguna respecto de las tres veces anteriores. El último informe forense, realizado a petición del Ministerio Fiscal, admite un “ligero” agravamiento de las patologías del expolítico socialista, pero nada que no pueda ser tratado en la enfermería del Centro Penitenciario de Asturias, donde cumple una condena de cinco años y seis meses por su implicación en el “caso Marea”. La defensa de Iglesias Riopedre presentará alegaciones al informe de la Fiscalía sobre la base del presentado por los médicos forenses, como ya hizo las veces anteriores.

El Ministerio Público ha presentado ya su informe ante el juzgado. En el expediente se indica que la postura de la Fiscalía sigue siendo la misma: se opone tanto a su progresión a tercer grado como a la libertad condicional por razón de enfermedad, con los mismos argumentos esgrimidos hasta ahora, “sin perjuicio de que pueda variar en función de su evolución, tanto médica como penitenciaria”.

La propia fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, explicó el pasado martes que Iglesias Riopedre no cumple los requisitos para modificar su situación. “Los informes médico-forenses indicaban que no existe riesgo vital ni a corto ni a medio plazo y que podía cumplir la condena en un centro penitenciario y tratar sus dolencias en el mismo, con traslados puntuales al hospital, como así se ha hecho cuando se ha necesitado”. El último informe forense mantiene esos mismos criterios e indica que su perspectiva vital es de cinco años. En este punto existe discrepancia con un informe médico de la prisión en la que el plazo de supervivencia lo acorta considerablemente, dejándolo de seis meses a un año.

La salida de Otero

En cuanto a la progresión al tercer grado, la Fiscalía se opone porque considera que no concurren los requisitos. “Se busca la reinserción social del delincuente, pero para ello es necesario que haya un reconocimiento del delito, que acepte que ha cometido un delito, y en este caso no se ha producido. Él (Iglesias Riopedre) sigue sin reconocer que ha cometido un delito y, por lo tanto, no muestra arrepentimiento. Además, no lleva cumplida una parte sustancial de la condena como para que se dé esa progresión”, indica.

Instituciones Penitenciarias ya informó favorablemente en tres ocasiones para darle a Iglesias Riopedre el tercer grado, y el Centro Penitenciario de Asturias abrió expediente de libertad condicional, al tener ya cumplida la cuarta parte de los cinco años y dos meses de prisión a los que fue condenado. Pero ni la Fiscalía ni la juez accedieron a su concesión. Ahora ya tiene derecho a disfrutar de algún permiso, como uno que tuvo de 12 días por agrupamiento de días. Pero su abogada, Anabel Prieto, sigue peleando por su excarcelación alegando “cuestiones humanitarias”: su avanzada edad (81 años) y sus graves patologías que obligan a frecuentes traslados desde la cárcel asturiana a Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El empeño de la letrada se vuelve mayor una vez que María Jesús Otero, quien fuera mano derecha de Iglesias Riopedre y directora general de Educación, ya ha salido de la cárcel para acabar cumpliendo en tercer grado su condena de cinco años y cinco meses de prisión. Otero, de 76 años y que había elegido la cárcel de Zaballa (Álava), fue excarcelada teniendo en cuenta que había cumplido la cuarta parte de la condena, que tiene una enfermedad cardiaca grave, y que tiene a su cargo a un familiar que padece también una enfermedad grave. En su caso, Instituciones Penitenciarias dio su visto bueno y el Fiscal no se opuso.

La oposición de la Fiscalía a la excarcelación de Iglesias Riopedre hace prever que todo seguirá igual. Así, el exconsejero de Educación del Principado continuará en prisión y podrá disfrutar de permisos penitenciarios, cuyo agrupamiento puede solicitar para salir varios días en vez de solo en fines de semana. Iglesias Riopedre ingresó en el Centro Penitenciario de Asturias en octubre de 2019, igual que los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Marta Renedo y María Jesús Otero eligieron la prisión de mujeres de Álava.