¿Cuándo se levantarán las restricciones en Oviedo?: el Principado responde

El cierre de Oviedo sigue en el punto de mira. La capital exige salir ya del nivel de máximo riesgo de coronavirus (el conocido como 4 Plus) pero en la última revisión de las medidas, este lunes, el Principado no dio luz verde para levantar el cierre perimetral y lograr la apertura del interior de los locales de hostelería de la ciudad.

¿Por qué? Esa es la pregunta que se hace el Ayuntamiento y muchos ovetenses. El Principado responde. "Oviedo saldrá del nivel de riesgo 4+ cuando cumpla las condiciones conocidas y fijadas por la Consejería de Salud, tal y como ha sucedido en los casos de Siero, Mieres y otros concejos. A día de hoy, Oviedo no cumple esos requisitos, como tampoco los cumplen Gijón ni Avilés", según fuentes del Gobierno de Asturias. Esto significa que, aunque de momento su cierre sigue vigente, podría salir el lunes si se mantiene la situación actual (los datos de contagios en los últimos días en la ciudad son positivos y la tendencia sigue a la baja).

Oviedo podría salir el lunes del nivel 4 Plus si se mantienen los datos actuales

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, exigirá hoy al presidente del Principado, Adrián Barbón, que saque a Oviedo de este nivel de máxima alerta. El gobierno de la capital se encuentra especialmente molesto con la decisión del Principado de permitir la apertura de Siero tan solo unos días después de prorrogar las restricciones, a pesar de que sus datos epidemiológicos son similares a los de la ciudad. "Pedimos coherencia y que se apliquen para salir del máximo grado de restricciones las mismas medidas que para entrar", apuntó el teniente de alcalde del consistorio ovetense, Mario Arias. Argumentan que la situación actual está haciendo un grave daño al "tejido empresarial" y que "hay miles de ovetenses y asturianos pasándolo mal para llegar a fin de mes".

Desde el Principado, el vicepresidente Juan Cofiño dice estar "cansado del cerco a Oviedo" y desmiente rotundamente que haya "criterios subjetivos" para mantener la capital cerrada. "Yo tengo un cariño especial a Oviedo", ha apostillado.

Nuevos criterios para levantas las restricciones

Los criterios para entrar entre los municipios en máximo nivel de alerta están claro, pero para salir el Principado estudia cada situación de forma individual. La Consejería de Salud explicitó unos umbrales de salida que, sin embargo, no cumplían todos los concejos a los que ayer se permitió abandonar el nivel de riesgo. Según el mecanismo, un municipio de población superior a 30.000 habitantes dejará las restricciones cuando, “entre otros factores”, tenga una tasa de incidencia global a catorce días inferior a 325 contagios por 100.000 habitantes durante siete días consecutivos y en tendencia descendente. Este factor no lo cumplía Mieres cuando se anunció ayer su salida del nivel 4 Plus a falta de un día para cumplir todos los parámetros.

La situación de los concejos cerrados Datos a 18/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Concejos de más de 30.000 habitantes Oviedo 278,1 153,8 78,1 Del 21/01 al 03/03 * al 03/03 * Gijón 322,3 262,8 72,8 Del 24/01 al 06/03 * al 06/03 * Avilés 450,2 408,5 89,0 Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Siero 220,6 182,1 78,1 Del 02/02 al 19/02 * al 19/02 * Mieres 202,9 209,9 83,0 Del 24/01 al 20/02 * al 20/02 * Concejos entre 10.000 y 30.000 habitantes Aller 744,4 703,8 83,0 Del 27/01 al 23/02 * al 23/02 * Carreño 541,7 436,4 72,8 Del 04/02 al 03/03 * al 03/03 * Castrillón 446,9 463,5 89,0 Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Corvera de Asturias 501,6 384,5 89,0 Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Gozón 435,5 272,9 89,0 Del 22/01 al 04/03 * al 04/03 * Laviana 154,1 90,6 = 83,1 Del 08/02 al 21/02 * al 21/02 * Lena 697,9 438,9 = 83,0 Del 26/01 al 22/02 * al 22/02 * Concejos de menos de 10.000 habitantes * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Siero es otro de los municipios que han levantado ampollas. A pesar de la evolución favorable de sus datos, no se decretó su apertura el lunes, pero dos días más tarde se permitió la rebaja de las medidas.

El Principado, que como criterio general ha revisado cada siete días las situaciones de los concejos en nivel “4 Plus”, afirmó ayer que “Salud Pública monitoriza a diario la evolución de todos los municipios” para tomar “en función de su mejoría” la decisión de levantar o no las restricciones. Fuentes de la Consejería de Salud se remiten a este criterio para tratar de explicar por qué ayer decidieron abrir Siero solo dos días después de su revisión.