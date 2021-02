Temor en la hostelería y el turismo a que cientos de empresarios queden sin ayudas

El plazo de diez días para solicitar las ayudas se abrió ayer. Se trata de la primera convocatoria de subvenciones del fondo de rescate para el sector, con un presupuesto de 45.018.225 euros para casi 10.000 beneficiarios potenciales. Pero en la patronal temen que muchas solicitudes no salgan adelante por el retraso que supone negociar con Hacienda y la Seguridad Social el aplazamiento de pagos adeudados. “Las ayudas se van concediendo en el orden en que se presentan y aprueban. Muchos aún no tienen el justificante, y si tardan en recibirlo se pueden quedar fuera porque ya no haya dinero”, explicaron fuentes de Otea.

El temor se suma a la polémica que envuelve a las prestaciones sobre la posibilidad o no de concederlas a quien haya adquirido deudas con la administración pública a raíz de los cierres provocados por la pandemia.

La subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque Sosa, remitió un escrito al Ayuntamiento de Mieres, en respuesta a una carta de su alcalde, Aníbal Vázquez, en la que preguntaba por la posibilidad de aplicar exoneraciones en esos casos. En el escrito, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, Paneque se refiere a las “excepciones temporales” de Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en concreto al artículo 13.2 y dice textualmente: “El Ayuntamiento de Mieres tiene a su disposición, como Administración concedente, la posibilidad de exonerar a los potenciales beneficiarios del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en tanto se estime conveniente por la naturaleza de la subvención. Entendemos que esta solución, ya prevista en la normativa en vigor, facilita la concesión de subvenciones en las especiales circunstancias derivadas de la pandemia. Asimismo, convenimos con usted en que las presentes circunstancias merecen medidas excepcionales”.

El comercio y la hostelería ha creado la Alianza de Comercio y Hostelería de España, plataforma que pretende agrupar a asociaciones de ambos sectores para exigir a la Administración ayudas directas y medidas de apoyo.