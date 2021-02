Un mes de cierres perimetrales: así han evolucionado los contagios de coronavirus en Oviedo, Gijón y Avilés

El mantenimiento de las restricciones en Oviedo, y la posterior apertura en Siero tras las quejas de su alcalde, han tenido consecuencias y han llegado incluso a los tribunales. Los hosteleros denunciaron la última prorroga de la fase "4 Plus" en la capital al entender que se habían analizado los datos de forma cambiante y arbitraria. Ahora el Principado tiene dos días para justificar su decisión ante el TSJA.

Ante la polémica, la Consejería de Salud informó el jueves por primera vez de cuáles eran los criterios de salida del nivel de máxima restricción, La nueva condición, hasta ese momento desconocida, establece que los municipios más poblados, con más de 30.000 habitantes, deben registrar una incidencia acumulada global a 14 días inferior a 325 contagios por cada 100.000 habitantes durante siete días consecutivos y, además, con tendencia descendente para poder salir del cierre perimetral. La desescalada en aquellos que han entrado en la fase más restrictiva –la “4 Plus” reforzada que ahora afecta a Avilés, Castrillón, Corvera, Aller y Lena– necesitan haber permanecido en este nivel durante al menos dos semanas y bajar de quinientos casos por 100.000 habitantes durante cinco días.

Los datos en Oviedo, Gijón y Avilés

Solo con observar las curvas de incidencia acumulada en las tres grandes ciudades ya puede apreciarse a simple vista el importante descenso de los contagios y como el pico de la tercera ola se produjo más o menos en los primeros días de febrero. Ahora, en pleno descenso de la incidencia en todos los concejos, puede apreciarse como Avilés (con una curva que casi alcazó los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes) aún se encuentra lejos de los datos de Oviedo y Gijón.

La situación de Oviedo Datos a 19/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Oviedo Del 21/01 al 03/03 * al 03/03 * Últimos 3 días 18/02/2021 Nuevos casos: 63 272,2 151,8 77,5 17/02/2021 Nuevos casos: 50 278,1 153,8 76,4 16/02/2021 Nuevos casos: 39 289,0 161,8 75,4 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Con un incidencia acumulada a 14 días de 272 casos por cada cien mil habitantes (131 de IA a 7 días), la tendencia sigue en descenso en Oviedo. Ayer, la ciudad cumplía su cuarto día consecutivo con la tasa de incidencia por debajo de 325 contagios por cada 100.000 habitantes, pero no todas las cifras eran positivas ya que la capital también acumula varias jornadas “con subida de casos” , lo que supone “una ralentización en el descenso de la incidencia acumulada a 14 días”. Muestra de ello es que los nuevos casos hace tres días fueron 39, hace dos 50 y ayer 63. Si no hay grandes cambios, es muy probable que Oviedo salga de la fase "4 Plus" el lunes o el martes.

En el peor momento de la tercera ola, Oviedo llegó a registrar una incidencia acumulada de 634 casos por cada cien mil habitantes a 14 días. Cuando se impuso su cierre, Oviedo tenía una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 333 casos por cien mil habitantes. En cuanto a la incidencia en personas de 65 años o más, las cifras se situaba 555 casos por cien mil.

La situación de Gijón Datos a 19/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Gijón Del 24/01 al 06/03 * al 06/03 * Últimos 3 días 18/02/2021 Nuevos casos: 45 295,5 243,0 75,1 17/02/2021 Nuevos casos: 55 322,0 262,8 71,4 16/02/2021 Nuevos casos: 29 338,9 279,7 71,1 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Gijón también registra una tendencia en descenso, con una incidencia acumulada a 14 días de 295 casos (114 de IA a 7 días). En los tres últimos días ha registrado 129 nuevos casos. Con sus datos, solo llevaría dos jornadas por debajo de la incidencia requerida para salir levantar el cierre. El final de las restricciones podría producirse a finales la semana que viene.

En el peor momento de la tercera ola, Gijón llegó a registrar una incidencia acumulada de 604 casos por cada cien mil habitantes a 14 días. Cuando se decretaron las restricciones en Gijón, el concejo registraba una incidencia acumulada a 14 días de 287 casos por cien mil habitantes y la incidencia en personas de 65 años era 292 casos por cien mil.

La situación de Avilés Datos a 19/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Avilés Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Últimos 3 días 18/02/2021 Nuevos casos: 10 388,8 352,3 79,8 17/02/2021 Nuevos casos: 18 450,2 408,5 86,6 16/02/2021 Nuevos casos: 9 475,8 459,6 84,4 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Avilés es la que más rápido está bajando su incidencia de las tres ciudades, pero lo hace desde mucho más arriba. En estos momentos, registra una incidencia acumulada a 14 días de 388 casos (131 de IA a 7 días). El descenso en los casos se nota en el registro diario de contagios. En los últimos tres días solo suma 37 nuevos casos de coronavirus.

En el peor momento de la tercera ola, Avilés llegó a registrar una incidencia acumulada de 1.282 casos por cada cien mil habitantes a 14 días. El endurecimiento de las restricciones en Avilés, Corvera y Castrillón tuvo lugar justo cuando Avilés alcanzaba su pico de contagios de la tercera ola, con una incidencia por encima de los 1200 casos. Cuando se decretó su cierre perimetral, el 21 de enero, Avilés tenía una incidencia acumulada a 14 días de 447 casos por cien mil habitantes. En cuanto a la incidencia en personas de 65 años o más, la cifra llegaba a los 525,9 casos.

