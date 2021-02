El Tribunal Superior de Justicia de Asturias da un plazo de dos días al Principado para que envíe alegaciones para justificar de forma debida el polémico criterio aplicado para prorrogar el cierre perimetral y del interior de los bares en Oviedo. El colectivo de hosteleros había recurrido el cierre de la capital del Principado al entender que se habían analizado los datos de forma cambiante y arbitraria. En el origen de la polémica, el hecho de que otros concejos hayan sido abiertos mientras a Oviedo se le haya prorrogado el cierre cuando ya cumple los límites establecidos para decretar en su día su cierre perimetral y restricciones del nivel de alerta llamado "4 Plus".

El sector entiende que para decidir la prórroga del cierre perimetral y del interior de establecimientos, Salud “vulneró la forma en la que se evalúan los datos epidemiológicos de los concejos que sirven de base para la determinación de la prórroga en función de que superen o no los límites establecidos”. Los argumentos de la patronal hostelera asturiana se sustentan en el calendario y la incidencia acumulada. La decisión de si se prorrogaba o no el cierre en Oviedo se tomaba de cara al 17 de febrero, junto con Carreño y Gozón. Según Otea, todas las resoluciones adoptadas hasta el momento se basaron en evaluar los datos que ofrece el Observatorio de Salud de Asturias de hasta los dos días inmediatamente anteriores al plazo establecido para la prórroga, y su evolución en los 7 días anteriores. “En el caso de Oviedo y Carreño no se hace así y se evalúan los datos del 8 al 14 de febrero, es decir, de hasta tres días antes de la prórroga”, subrayan los hosteleros. Curiosamente, en la misma resolución, al estudiar la situación de Gozón, sí analizan los datos del 9 al 15 de febrero.

Según el presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, “si los hubieran analizado entre el 9 y el 15, en Oviedo estaríamos abiertos”. La incidencia general acumulada a 14 días sería de 311,53 casos por cada 100.000 habitantes, inferior al límite de 325, y en el parámetro correspondiente a los mayores de 65 años, sería de 177,75, por debajo de los 195 casos por cada 100.000 habitantes establecidos por Salud. “Es una cuestión de rigor en los datos, de criterios y de disciplina, y si lo varían que expliquen por qué”, remarcó Álvarez Almeida.

Nuevo criterio para levantar los cierres

La Consejería de Salud informó precisamente el jueves por primera vez de criterios de salida del nivel de máxima restricción, el 4 Plus. La nueva condición, hasta ahora desconocida, establece que los municipios más poblados, con más de 30.000 habitantes, deben registrar una incidencia acumulada global a 14 días inferior a 325 contagios por cada 100.000 habitantes durante siete días consecutivos y, además, con tendencia descendente para poder salir del cierre perimetral. El presidente Barbón también se pronunció sobre los plazos de las restricciones. “No basta simplemente con bajar el umbral, porque entonces podríamos tener concejos entrando y saliendo del nivel 4 Plus todos los días y eso no tiene ningún sentido común”, declaró.