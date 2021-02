¿Por qué el TSJA rechaza la "urgencia" de los hosteleros de Oviedo para abrir ya? Las claves del conflicto

El inicio de la polémica. La patronal Otea recurrió la decisión del Principado de prorrogar el cierre perimetral y el interior de los locales de hostelería y restauración (también afecta a otros negocios, como por ejemplo los comercios y los gimnasios) al entender que se habían analizado los datos de forma cambiante y arbitraria respecto de otros concejos. La hostelería alega que Salud “vulneró la forma en la que se evalúan los datos epidemiológicos de los concejos que sirven de base para la determinación de la prórroga en función de que superen o no los límites establecidos”. Los argumentos de Otea se sustentan en el calendario y la incidencia acumulada. La decisión de si se prorrogaba o no el cierre en Oviedo se tomaba de cara al 17 de febrero, junto con Carreño y Gozón. Según Otea, todas las resoluciones adoptadas hasta el momento se basaron en evaluar los datos que ofrece el Observatorio de Salud de Asturias de hasta los dos días inmediatamente anteriores al plazo establecido para la prórroga, y su evolución en los 7 días anteriores. “En el caso de Oviedo y Carreño no se hace así y se evalúan los datos del 8 al 14 de febrero, es decir, de hasta tres días antes de la prórroga”, subrayan los hosteleros. Curiosamente, en la misma resolución, al estudiar la situación de Gozón, sí analizan los datos del 9 al 15 de febrero, es decir, con los dos día inmediatamente anteriores.

El recurso de Otea. La decisión del Principado caldeó aún más los ánimos entre la hostelería ovetense, que la considera injusta y un agravio respecto de otros concejos. La patronal Otea decidió presentar un recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA solicitando la aplicación de medidas cautelarísimas, lo que hubiera supuesto, de haber sido aprobadas, que la hostelería podría estar abierta tanto en el exterior como en el interior hoy mismo. El sector justificó la urgencia de esta medida en que la situación "es insostenible" y que la prórroga de cierre "afecta cada día a más hosteleros y que los perjuicios que está ocasionando son diarios".

El auto del TSJA

Ante la solicitud de Otea, el TSJA resolvió que "no cabe apreciar tal situación de urgencia en el presente caso, reproduciendo al efecto sus razonamientos, y ello porque no difieren los supuestos y de que estamos ante una prórroga de las medidas adoptadas en su día". Añade que, por tanto, no atenderá la solicitud instada por esa vía. Pero no significa que cierre el procedimiento ni mucho menos y "convierte" las medidas "cautelarísimas" en "cautelares", aunque no lo dice expresamente, pero indica que existe un plazo máximo de diez días para dar audiencia a la otra parte, al Principado, que reduce a dos días para que justifique por escrito la fórmula que aplicó en el caso de Oviedo para prorrogar el confinamiento perimetral con todas sus consecuencias.

El TSJA resolvió en su día que "no cabe apreciar tal situación de urgencia"

Salud anuncia por sorpresa los criterios para salir del "4 Plus". En medio de la polémica y las críticas al Gobierno regional por no explicar los criterios para salir del modelo "4 Plus" y actuar con discrecionalidad, el jueves a última hora de la tarde la Consejería de Salud anuncia que la nueva condición, hasta ahora desconocida, establece que los municipios más poblados, con más de 30.000 habitantes, deben registrar una incidencia acumulada global a 14 días inferior a 325 contagios por cada 100.000 habitantes durante siete días consecutivos y, además, con tendencia descendente para poder salir del cierre perimetral.

La revisión. El Principado se plantea levantar el cierre perimetral de Oviedo, y por tanto la apertura del interior de los negocios, si los contagios siguen a la baja hasta por lo menos el lunes y el martes. Es decir, que se demuestre no sólo un descenso de los datos, sino que la tendencia sea claramente descendente. Este plazo coincide con el que tiene el Principado para justificar ante el TSJA por qué utilizó un criterio distinto para prorrogar el cierre de Oviedo. Así que para cuando el alto tribunal asturiano resuelva, es posible que ya esté levantado, o al menos anunciado, el confinamiento perimetral.

Coincidencia de tiempos.