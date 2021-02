Siero loa a su alcalde por la reapertura

Siero recuperó ayer la vida previa a la entrada del concejo en el nivel de riesgo “4 plus”, que supuso un incremento en las restricciones, incluido el cierre perimetral del concejo y del interior de los establecimientos hosteleros. Ayer, en Lugones, la localidad más poblada del municipio, la mayoría compartía la misma impresión: “Hemos salido gracias al Alcalde (Ángel García). Si él no presiona, seguimos encerrados”, coincidían ayer varios vecinos, contentos por recuperar “algo de vida”.

La mañana en Siero comenzó con tranquilidad en el centro comercial de Paredes, que volvía a la actividad completa. “Voy a aprovechar para comprar calcetines y una blusa”, indicaba la joven Cyntia Álvarez a la entrada del complejo, casi vacío aún, a las diez de la mañana.

Justo a esa hora comparecía el considerado “héroe” por muchos vecinos, el regidor socialista, al que se le pidió opinión sobre las palabras de Alfredo Canteli (PP), considerando un “agravio comparativo y enchufismo”, que Oviedo siguiera en riesgo ‘4 plus’ y Siero no. “Lo que hay son unos datos objetivos, que están ahí para verlos. Hay algunos políticos que cuando les conviene te ponen de ejemplo y, cuando no, dicen que no entienden tu actitud”, respondió el alcalde sierense.

Pocos minutos después, en Lugones, vecinos y hosteleros celebraban la relajación de las restricciones, ajenos al resto de la actualidad local. “Por lo menos ya no pasaré frío en la terraza y no tendré que ir con el papelín a trabajar a Llanera”, comentaba Omar Rojo tomando un café. Le atendía Nacho Pérez, también satisfecho y muy contento con la gestión de García, que alababan, a la par, otros clientes: “Tenemos el mejor alcalde del mundo”, decía alzando la voz una señora. Pérez volvía de inmediato a lo suyo: “Ya no tendremos que cerrar cuando llueva, pero a ver si nos dejan abrir aunque sea hasta las diez”, apostillaba.

Lo mismo pensaban los hosteleros Sebastián Meleiro y Marcos Álvarez, mientras servían unos tintos a varios clientes. Eso sí, el primero reconocía que, los días que no llovió durante el cierre, tuvo “más gente de lo normal”.

Con todo, a su juicio, además de recuperar el interior del local, sería adecuado que la hora del toque de queda y la del cierre de la hostelería se acercaran, coincidiendo a las once de la noche. “Yo tengo grupos grandes de chavales de entre 18 y 21 años. Si esto cierra a las once, se van a casa. Si se mantiene a las ocho, lo que hacen es irse a locales y así luego se sabe de fiestas ilegales”, concluía Meleiro.