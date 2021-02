¿Cuándo termina el cierre perimetral de Gijón? Esta es la fecha en la que cumplirá los requisitos del Principado

El Gobierno del Principado ha anunciado esta tarde el final del cierre perimetral en Oviedo, Gozón y Carreño tras cumplir con los requisitos que exige Salud para salir de la fase “4 Plus". Observando si se cumplen esas condiciones, que se hicieron públicas al final de la semana pasada, ya pude predecirse cuando terminarán las restricciones en Gijón.

Según los datos recogidos por Salud, Gijón lleva cinco jornadas consecutivas por debajo por debajo de 325 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de seguir así dos días más, el miércoles estaría en disposición de salir de la fase "4 Plus" y lo más probable es que el viernes ya esté libre de restricciones. Para que esto se produzca, es necesario que tenga una tendencia descendente de los contagios en el momento en el que se examine su situación. Los expertos han mostrado su preocupación por la ralentización en la mejoría de los indicadores del concejo, pero parece difícil que la tendencia cambie lo suficiente antes del miércoles. Además, desde el Principado recuerdan que que salir de la fase "4 Plus" no implica una situación positiva, aseguran que sigue siendo un escenario preocupante de contagios y una altísima transmisión, por lo que piden "no relajar en a absoluto" las medidas de higiene y distanciamiento social.

La situación de Gijón Datos a 22/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Gijón Del 24/01 al 06/03 * al 06/03 * Últimos 7 días 21/02/2021 Nuevos casos: 31 253,5 202,0 75,1 20/02/2021 Nuevos casos: 45 273,4 220,4 74,5 19/02/2021 Nuevos casos: 34 282,6 231,7 72,9 18/02/2021 Nuevos casos: 45 295,5 243,0 69,9 17/02/2021 Nuevos casos: 55 322,0 262,8 69,8 16/02/2021 Nuevos casos: 29 338,9 279,7 70,3 15/02/2021 Nuevos casos: 26 365,7 289,6 69,4 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

En el caso de Oviedo, el levantamiento de las restricciones ha llegado tras alcanzar el séptimo día consecutivo con una incidencia global al 14 días por debajo de 325. Mucho más rápida ha sido la mejoría en Gozón y Carreño, que, pese a no cumplir este primer requisito (solo han estado por debajo de la incidencia 2 y 1 día respectivamente), consiguen salir del cierre por tener "un descenso muy pronunciado la última semana superior al 50%.

La situación de Oviedo Datos a 22/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Oviedo Del 21/01 al 03/03 * al 03/03 * Últimos 3 días 21/02/2021 Nuevos casos: 23 250,8 161,8 75,2 20/02/2021 Nuevos casos: 23 254,9 155,8 75,6 19/02/2021 Nuevos casos: 49 259,5 155,8 76,5 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

La Consejería de Salud anunció ayer que el municipio de Avilés saldrá de la situación "4 Plus" con medidas adicionales desde mañana, a la vez que Castrillón. Desde el Sespa aseguran que se ha observado una mejoría en la incidencia a 14 días inferior a 500 durante al menos cinco días consecutivos y que esto permite relajar en parte las restricciones. De esta manera, se podrá abrir de nuevo las terrazas de hostelería y se relajarán las restricciones en actividades culturales y deportivos con público. Avilés, que ya registra incidencias por debajo de los 325 casos por cada 100.000 habitantes, podría salir del cierre perimetral a finales de esta semana, o principios de la que viene. En el caso de Corvera, mañana se será su quinto día por con una incidencia por debajo de 500, por lo que es muy probable que el jueves salga del nivel "4 Plus" reforzado y puedan abrir las terrazas de los bares.

La situación de Avilés Datos a 22/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Avilés Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Últimos 3 días 21/02/2021 Nuevos casos: 10 267,3 183,8 80,5 20/02/2021 Nuevos casos: 17 286,5 204,2 76,9 19/02/2021 Nuevos casos: 3 314,7 240,0 76,3 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Esta misma mañana, el Gobierno del Principado ha decretado el cierre perimetral de Piloña por sus malos datos y ha prorrogado las restricciones de la fase "4 Plus" reforzada en Lena y Aller . El Observatorio de Salud del Principado ha puesto el foco también sobre Llanera. Los expertos están siguiendo muy de cerca la situación del concejo, con "un crecimiento preocupante de la incidencia, con valores muy cercanos a los umbrales "4 Plus"

Un nuevo criterio

Según el mecanismo, un municipio de población superior a 30.000 habitantes dejará las restricciones cuando, “entre otros factores”, tenga una tasa de incidencia global a catorce días inferior a 325 contagios por 100.000 habitantes durante siete días consecutivos y en tendencia descendente.

Los criterios para salir en los concejos de más de 30 000 habitantes serán:

Llevar 14 días consecutivos o más en nivel "4 Plus" (con o sin medidas extraordinarias)

Llevar 7 días consecutivos o más con una incidencia acumulada de menos de 325 casos por cada 100.000 habitantes.

Estar en un escenario de tendencia descendente de contagios en los 7 últimos días.

Los concejos de población intermedia, los trece de entre 10.000 y 30.000 habitantes, deben cumplir también los criterios anteriores, aunque según el Principado la evaluación es en ellos “más flexible”. Se les pide un descenso superior al cincuenta por ciento en la incidencia de los últimos siete días siempre que se sitúen por debajo de los 325 casos por 100.000 habitantes.

La desescalada del nivel de riesgo extremo en los municipios más pequeños se rige por “la tendencia del número de casos absolutos detectados y por la ausencia de transmisión comunitaria”, mientras que aquellos que han entrado en la fase más restrictiva –la “4 Plus” reforzada que de momento afecta a Avilés, Corvera, Aller y Lena– necesitan haber permanecido en este nivel durante al menos dos semanas y bajar de quinientos casos por 100.000 habitantes durante cinco días.