Polémica por la vacunación en portales en Asturias: “Ni sillas ni intimidad; que sea en carpas”

Los sanitarios que se desplazan por los domicilios de la zona para suministrar la vacuna a grandes dependientes, cuyo estado de salud no les permite abandonar sus hogares, están citando en los propios portales de los edificios a otras personas para aprovechar al máximo cada uno de los viales. Y es que debe recordarse que las vacunas que se utilizan hasta la fecha no son unidosis, sino que de cada vial se extraen cinco o seis dosis que, si no se administran en el momento, se pierden. No obstante, esta práctica ha llamado la atención en Avilés e incluso se han escuchado quejas por parte de vecinos que lo sufren en primera persona al entender que “no se está respetando la distancia de seguridad ni la intimidad de las personas”.

Uno de los afectados es José Manuel Martínez, quien sostiene que “el fin no justifica los medios” en relación a la vacunación de personas mayores de Avilés en portales, como le ocurrió a su madre, octogenaria, en un portal próximo al parque de Las Meanas. “No había ni sillas ni intimidad de ningún tipo”, criticó este vecino, y destacó que se le ocurrían diez fórmulas mejores de inmunizar a los mayores que de esta manera. Una de ellas: “Se podría instalar una carpa en el mismo parque”, planteó.

El asunto ha generado una corriente de opinión en contra de esta fórmula elegida por la Consejería de Salud para resolver la atención a grandes dependientes sin necesidad de que tengan que salir de su domicilio. “Fue una acción puntual para poder administrar todas las dosis”, explicaron desde la Administración regional.

Ayer a mediodía no constaban nuevos edificios en Avilés donde se pudiera estar citando para completar el turno de inmunización con la población de mayor edad, aunque hoy se espera que comiencen a vacunar en el pabellón de La Magdalena.