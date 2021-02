La Consejería de Salud ha notificado hoy el cierre perimetral de Piloña y prorroga las restricciones de la fase "4 Plus reforzada en Lena y Aller. En el caso del cierre perimetral de Oviedo, el Principado decidirá mañana si sale o no de la fase "4 Plus". De continuar con la tendencia de los últimos días, la capital cumpliría hoy los parámetros para salir del sistema restrictivo impuesto por el Principado, de ahí que la decisión se esperase durante el día de hoy.

La Consejería de Salud anunció ayer que Avilés saldrá del “4 Plus” reforzado mañana martes, igual que Castrillón, lo que significa que los establecimientos de hostelería podrán abrir las terrazas, aunque no su interior, y se mantendrá el cierre perimetral en ambos concejos.

Lena, en la buena senda

Lena podrá abrir las terrazas el fin de semana si "sigue haciendo bien los deberes". Así lo ha explicado este mediodía la alcaldesa, Gema Álvarez (IU), tras acudir del encuentro con el Principado de revisión de la evolución del covid-19 en el concejo.

Los datos están mejorando, pero aún necesitan un "empujón". El municipio lleva desde el sábado con una incidencia por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. "Necesitamos mantenernos así, al menos, durante cinco días seguidos", ha explicado Álvarez. "Es necesario que tomemos conciencia y tengamos todos responsabilidad, seguir haciendo las cosas bien, para que al menos la hostelería pueda abrir las terrazas y mejorar su situación", ha añadido.

Cuando cumpla con estos requisitos, el municipio aún seguirá en fase "4 Plus". Es decir, se mantendrán otras restricciones: cierre perimetral del concejo y restricción en las reuniones de grupo (solo cuatro personas no convivientes al aire libre, solo convivientes en el domicilio).