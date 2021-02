El director de Ganadería, dispuesto a dimitir si Ribera eleva la protección al lobo

La incorporación de Nino Rodríguez fue una de las apuestas personales de Alejandro Calvo para integrar en su equipo a buenos conocedores del sector ganadero asturiano, nada más ser nombrado como nuevo consejero de Medio Rural, en el verano de 2019. De hecho, no faltó entonces alguna reticencia a la influencia que pudiera tener el lobby ganadero en las políticas de esa consejería. Un sector que en las últimas semanas está encendido a raíz de la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESPRE).

Alejandro Calvo, alertó ayer en la Junta General del peligro de “polarizar” el debate abierto sobre el lobo después de su inclusión en el Listado de Especies de Protección Especial. Calvo abogó por “rebajar la tensión”, sin por ello renunciar al objetivo del Principado en esta polémica cuestión: “Para nosotros los controles de esta especie son fundamentales. Necesitamos seguridad jurídica”, planteó Calvo a una interpelación formulada por Ignacio Blanco (Vox).

“No conviene que haya una quiebra entre la norma y la población a la que se dirige”, afirmó Calvo. El consejero de Medio Rural abogó por “no personalizar” un debate sobre el que, lamentó, en los últimos tiempos “se ha perdido el punto de consenso” y recalcó que tampoco puede convertirse en un nuevo escenario de pelea de competencias entre territorios “sobre el lobo o la tórtola”.

La pregunta del portavoz de Vox permitió a Calvo fijar la posición del Principado: “Al Ministerio lo que le decimos es: dénos tiempo y seguridad jurídica (...) Para nosotros, los controles son fundamentales”, defendió el Consejero, quien se mostró dispuesto “a renovar nuestro plan de control” pero reivindicó “corresponsabilidad y cogobernanza”.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva resulta “fundamental” por “razones ambientales, sociales, familiares y de entorno antropológico”. También recalcó que esa coexistencia “no puede tener lugar a cualquier precio” y que “se deben evitar daños y, si se producen, compensarlos”. En este sentido, el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien expresó abiertamente su discrepancia con la protección del lobo, aseguró al PP que ese debate no conseguirá “ninguna división” entre él y Teresa Ribera.

Protesta por el plan

La Unión de Campesinos de Asturias (UCA) ha convocado una concentración para este viernes ante la Delegación del Gobierno, en Oviedo, para pedir que se paralice la protección integral del lobo. El secretario general de UCA, José Ramón García Alba “Pachón” animó a los ganaderos de la región a sumarse a esta protesta, mientras que Ramón Artime, presidente de Asaja, le afeaba ayer que no hubiera contado con otras organizaciones agrarias para esta movilización. “Tenemos que ir todos juntos, unidos”, comentó Artime. Pachón argumentó que “a nivel nacional hay unidad de acción, pero en Asturias no, por eso no llamamos a otras organizaciones. De todas formas eso no quita de que puedan sumarse el viernes”.