Novedades en los cierres perimetrales: ¿cuándo terminan las restricciones en Avilés, Castrillón y Corvera?

Avilés es en estos momentos la que mejores datos presenta. Con las terrazas abiertas desde el martes, el concejo está a tres jornadas de cumplir los requisitos que exige el Principado para que se levante el cierre perimetral y abandonen las restricciones de la fase "4 Plus". Para ello, el concejo debe estar siete días seguidos con la incidencia a 14 días por debajo de 325 casos por cada cien mil habitantes y debe registrar una tendencia descendente de los casos en el momento de su revisión. Ayer, el municipio registró solo nueve positivos y la incidencia siguió bajando hasta 257. De seguir así, Avilés podría librarse de las restricciones en la madrugada del sábado al domingo.

La situación de Avilés Datos a 23/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Avilés Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Últimos 7 días 22/02/2021 Nuevos casos: 9 257,1 173,6 78,1 21/02/2021 Nuevos casos: 10 267,3 183,8 79,2 20/02/2021 Nuevos casos: 17 286,5 204,2 77,2 19/02/2021 Nuevos casos: 3 314,7 240,0 75,6 18/02/2021 Nuevos casos: 10 388,8 352,3 77,0 17/02/2021 Nuevos casos: 18 450,2 408,5 85,8 16/02/2021 Nuevos casos: 9 475,8 459,6 84,5 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

En el caso de Castrillón, los datos también reflejan una clara mejoría. Ayer solo registró tres nuevos positivos y la incidencia a 14 días bajó hasta los 286 casos por cada 100.000 habitantes. Si mantiene esta tendencia en descenso durante cinco jornadas más, el concejo cumplirá los requisitos el domingo y podría abandonar la fase "4 Plus" en la madrugada del lunes al martes. Justo una semana después de haber abandonado las restricciones más duras.

La situación de Castrillón Datos a 23/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Castrillón Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Últimos 7 días 22/02/2021 Nuevos casos: 3 286,0 356,5 78,1 21/02/2021 Nuevos casos: 2 295,0 410,0 79,2 20/02/2021 Nuevos casos: 4 344,1 392,2 77,2 19/02/2021 Nuevos casos: 2 379,9 410,0 75,6 18/02/2021 Nuevos casos: 3 442,4 445,6 77,0 17/02/2021 Nuevos casos: 6 451,4 463,5 85,8 16/02/2021 Nuevos casos: 6 464,8 445,6 84,5 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Corvera sigue la estela de sus vecinos y, pese a llevar días de retraso y algún revés en la tendencia, también avanza hacia el levantamiento del cierre perimetral. El concejo abandonará mañana la fase "4 Plus" reforzada y podrá abrir las terrazas y retomar los eventos culturales y deportivos con público. Si consigue mantener el control de la situación y que la tendencia siga en descenso, en seis días (el próximo lunes) cumpliría los requisitos de Salud y podría terminar con las restricciones en la madrugada del martes al miércoles. Ayer, Corvera registró su primera jornada con una incidencia por debajo de 325 (308) y siete nuevos casos.

La situación de Corvera de Asturias Datos a 23/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Corvera de Asturias Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Últimos 7 días 22/02/2021 Nuevos casos: 7 308,7 302,1 78,1 21/02/2021 Nuevos casos: 1 340,9 384,5 79,2 20/02/2021 Nuevos casos: 7 411,6 412,0 77,2 19/02/2021 Nuevos casos: 2 405,2 329,6 75,6 18/02/2021 Nuevos casos: 1 469,5 329,6 77,0 17/02/2021 Nuevos casos: 3 501,6 384,5 85,8 16/02/2021 Nuevos casos: 8 559,5 521,8 84,5 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Desde el Principado recuerdan que que salir de la fase "4 Plus" no implica una situación positiva, aseguran que sigue siendo un escenario preocupante de contagios y altísima transmisión, por lo que piden "no relajar en a absoluto" las medidas de higiene y distanciamiento social.

Hoy mismo, Oviedo, Gozón y Carreño ya han comenzado la jornada sin restricciones gracias a los buenos datos de los últimos días. Gijón, el siguiente concejo en el que se levantará el cierre perimetral, cumplirá hoy los baremos exigidos por el Principado y, previsiblemente, abandonará las restricciones en la madrugada del jueves al viernes.

Un nuevo criterio

Según el mecanismo, un municipio de población superior a 30.000 habitantes dejará las restricciones cuando, “entre otros factores”, tenga una tasa de incidencia global a catorce días inferior a 325 contagios por 100.000 habitantes durante siete días consecutivos y en tendencia descendente.

Los criterios para salir en los concejos de más de 30 000 habitantes serán:

Llevar 14 días consecutivos o más en nivel "4 Plus" (con o sin medidas extraordinarias)

Llevar 7 días consecutivos o más con una incidencia acumulada de menos de 325 casos por cada 100.000 habitantes.

Estar en un escenario de tendencia descendente de contagios en los 7 últimos días.

Los concejos de población intermedia, los trece de entre 10.000 y 30.000 habitantes, deben cumplir también los criterios anteriores, aunque según el Principado la evaluación es en ellos “más flexible”. Se les pide un descenso superior al cincuenta por ciento en la incidencia de los últimos siete días siempre que se sitúen por debajo de los 325 casos por 100.000 habitantes.

La desescalada del nivel de riesgo extremo en los municipios más pequeños se rige por “la tendencia del número de casos absolutos detectados y por la ausencia de transmisión comunitaria”, mientras que aquellos que han entrado en la fase más restrictiva –la “4 Plus” reforzada que de momento afecta a Avilés, Corvera, Aller y Lena– necesitan haber permanecido en este nivel durante al menos dos semanas y bajar de quinientos casos por 100.000 habitantes durante cinco días.

Consulta la situación en cada uno de los 78 concejos

En el siguiente gráfico interactivo se puede observar cual es la situación epidemiológica en cada uno de los 78 concejos de Asturias (puedes elegir el municipio en la barra desplegable). Además se puede comprobar cuáles son las restricciones vigentes en cada municipio y hasta cuándo duran los cierres.