De cuerpo entero: así retrataron al ya exrector Santiago García Granda

Con esa pose pasará a la historia de la Universidad de Oviedo Santiago García Granda como rector. El retrato, realizado por el pintor mierense Pelayo Ortega, ya está colgado en el Aula Magna del edificio histórico, junto al de los últimos nueve responsables de la institución –desde José Virgili Vinadé hasta Vicente Gotor–. “A mí me gusta. Es un cuadro diferente a todos los anteriores, porque por primera vez se inmortaliza a un rector de cuerpo entero. Se me ven los zapatos y el bastón apoyado en el suelo”, cuenta el químico, que este miércoles presentó la obra, a modo de despedida, a su familia y a su equipo rectoral. Mañana cederá el bastón de mando a Ignacio Villaverde.

“Fue un acto muy emotivo, en el que aproveché para agradecer a mis compañeros el trabajo realizado, entregándoles uno a uno un diploma”, señala. Sobre el retrato, dice, hay gustos de todo tipo. “Hay a quienes les gusta mucho y hay a quienes no les gusta nada. Comprendo que a la gente le choque, porque es muy diferente”, comenta. El encargo a Pelayo Ortega, del que no había ninguna obra en la Universidad de Oviedo, se produjo ya a principios de este curso. “Empezamos en septiembre u octubre. Hicimos un conjunto de fotografías en el despacho del Rectorado y en base a ellas me retrató. La primera composición llegó rápido, antes de las Navidades”, explica. Es decir, antes de las elecciones. “Me pareció buena idea tenerlo ya. Aunque pensaba que lo iba a poder colgar dentro de cuatro años y así en el cuadro saldría más joven”, dice entre risas.

Para García Granda, el retrato supone “seguir una tradición”. Lo que realmente le causa “orgullo”, agrega, es haber sido durante casi cinco años rector de su Universidad, no estar colgado en una pared. Con el de Granda, institución tiene en la actualidad 25 retratos de 21 exrectores; el más antiguo es el de Domingo Álvarez Arenas Secades, de 1879 y que fue pintado por Dionisio Fierros.

Villaverde toma posesión mañana como rector en el paraninfo

Ignacio Villaverde es ya oficialmente desde hoy rector de la Universidad de Oviedo –su nombramiento salió en el Bopa– y mañana tomará posesión de su cargo en un acto “familiar” por las exigencias del covid. Será a las 12 horas en el paraninfo del edificio histórico y con aforo reducido. El paseíllo será menos numeroso de lo normal –reservado para los rectores entrante y saliente, el presidente del Principado, Adrián Barbón, miembros de ambos equipos y exrectores– y durante la ceremonia no habrá abrazos ni el tradicional cambio de vestuario. La gala será retransmitida en directo a través de la web de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy Granda firmaba sus últimos documentos como rector, pero únicamente los de fecha de ayer. Desde hoy y durante los próximos cuatro años quien plasmará su rúbrica en los documentos de la Universidad será el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde.