Villaverde cumple 56 años a las puertas de tomar posesión como rector: "¿Hay mejor regalo que ese?"

El constitucionalista gijonés cumplió ayer 56 años a las puertas de su toma de posesión, mañana a la 12 horas, como nuevo rector de la Universidad de Oviedo.

–¿Qué mejor regalo que este, que ser rector de mi Universidad? –insiste Villaverde al calor del equipo con el que trabajó durante más de dos años por desbancar a Santiago García Granda del sillón de mando.

Ellos, Humberto Rodríguez Solla, Secundino González, Rosana Gutiérrez y Judith Santamarta, le hicieron revivir ayer la victoria del pasado día 12 con el regalo de dos fotografías enmarcadas que hizo LA NUEVA ESPAÑA. Dos imágenes, apunta Villaverde, “preciosas”, en las que sale apretando los ojos de la emoción y abrazando a sus dos hijas: Paula (de 25 años) y Nuria (de 14).

–Hablo de ello y mira, se me hace un nudo en la garganta– afirma con las lágrimas a punto de brotar.

Pero esos dos momentos de su triunfo no fueron las únicas sorpresas que tuvo en su despacho del campus del Cristo. Empezó la mañana con unos bombones de Ovetus, y siguió con un whisky japonés. “Estoy deseando que llegue una hora apropiada para disfrutarlo con mi equipo”, confesó entre risas el catedrático.

–No me esperaba nada de esto. Ha sido muy emocionante. Siempre celebré mi cumpleaños con alegría. No soy de esos que no quieren saber nada. Siempre lo festejé mucho y este año igual.

O más. Ayer cuando llegó a casa le esperaba alguna “sorpresita” y hubo cena “especial”. Sin embargo, la gran celebración tendrá que esperar a mañana. Villaverde invitará a comer en su Gijón natal a su mujer Marta y a sus dos hijas y festejará con ellas en la intimidad su cumpleaños y su toma de posesión como máximo representante de la Universidad de Oviedo. Su familia estará entre ese grupo reducido de personas que seguirá en vivo la ceremonia en el paraninfo del edificio histórico.

Será un acto muy diferente a los pasados, pues no habrá abrazos ni cambios de vestuario ni el tradicional intercambio de atributos –el bastón y la medalla– de mano a mano. Además, el número de doctores que acompañarán a los rectores entrante y saliente será pequeño y la celebración será retransmitida por Youtube para el grueso de la comunidad académica. Su nombramiento oficial en el Bopa saldrá publicado finalmente hoy. “Ya hubiese sido la pera que llegase para cuando cumplía los 56”, afirma.

Después de un cumpleaños “tan especial”, Villaverde asegura que su día, el 24 de febrero, quedará para siempre ligado a este momento de felicidad, de ser rector de la Universidad de Oviedo, y no al intento fallido de golpe de Estado.

–El 23-F siempre entristeció un poco mi cumpleaños. Pero esto ha cambiado hoy (por ayer) para siempre, gracias a mi gente. Nunca podré pagarles todo el trabajo que han hecho por mí.

Y ayer lo celebró con ellos por partida doble.