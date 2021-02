Ignacio Villaverde, nuevo rector de la Universidad de Oviedo: “Hoy comenzamos un sueño”

La Universidad de Oviedo ha vivido esta mañana el emocionante traspaso de poderes que supone una nueva toma de posesión de un Rector. En este caso el gijonés Angel Ignacio Villaverde Menéndez ha tomado el relevo del gozoniego Santiago García Granda. Y hubo emoción en ambos protagonistas. Sobre todo en los agradecimientos desgranados, en su momento de marcha, por García Granda. Se le descompuso la voz y necesitó un trago de agua para seguir. Menos sentimental, pero destilando orgullo, se mostró el nuevo Rector que acabó su discurso de toma de posesión reconociendo que “hoy comenzamos un sueño”.

Santiago García Granda recalcó en su despedida que, cinco años después de haber tomado posesión como titular de la gran institución académica del Principado, "todos y cada uno de los días transcurridos en el cargo han sido un privilegio y he sentido el apoyo total de mi equipo". Aseguró marcharse con "sosiego y serenidad" tras haber superado esos "cinco minutos de decepción que no pude ocultar" cuando las urnas -en las primeras elecciones telemáticas de la Universidad de Oviedo- dieron la victoria a Ignacio Villaverde. "Ahora mi ilusión está en los proyectos docentes y de investigación", comentó Santiago García Granda, para mostrar sin ambages que todo su esfuerzo y su conocimiento seguirá desplegándolo en la institución. "Dejamos una Universidad en marcha y en sus cotas más altas, y eso compensa con creces el esfuerzo. Los avances conseguidos serán nuestra recompensa. Era nuestro deber y hemos hecho todo lo posible por cumplirlo", encadenó el catedrático, antes de pedirle al nuevo Rector que "mantenga y preserve la autonomía de la institución".

Santiago García Granda quiso marcharse expresando sus agradecimientos "a toda la comunidad universitaria, por la generosidad con la que entregáis vuestro esfuerzo", a veces en condiciones poco favorables. Recordó a sus maestros, a compañeros y colaboradores, y se emocionó al reconocer que "todo lo que soy se lo debo a mi pueblo, Verdicio", de donde le han venido en estos años muchos halagos en forma de homenajes y apoyos. Como el entrañable recuerdo a que "hasta las puntillas de las puñetas de malla que llevo se las debo a Toña, mallera y amiga". El nudo en la garganta lo puso el recuerdo "al esfuerzo y ganas de superación de mi familia; hace 50 años no era fácil mandar a un hijo a la universidad. Era un sueño", dijo, asumiendo que "también ahora es difícil, de ahí que no hayamos escatimado esfuerzos para dar apoyo a los alumnos" que lo han podido necesitar. Tras centrarse en su familia -"de mi madre aprendí que la familia siempre está ahí para ayudarte en la adversidad, siempre es tu crítico más duro y va a ser quien te ensalce en el éxito"-, Santiago García Granda reconoció que "éste ha sido un sueño compartido lleno de ganas de cambio". Y acabó con unas reflexiones en asturiano sobre lo que queda por delante porque "la vida sigue, aunque non sé onde se firmarán esos tratos". Y así dio paso "al protagonista de hoy, que es el nuevo rector, al que ya le digo desde ahora que cuenta con toda mi colaboración".

El "equilibrio y la paz emocional" de Villaverde

Llegado el turno de intervención de Ignacio Villaverde Menéndez, el discurso fue a la inversa: empezando por los agradecimientos "a la comunidad universitaria que decidió depositar su confianza en el proyecto de universidad que alentaba nuestra candidatura", siguiendo por "todo el amplio y diverso equipo que ha participado en este proyecto con tanta generosidad, cariño y respaldo", y acabando en su familia: "sin su apoyo emocional, el equilibrio y la paz que me han regalado hoy no podría estar hablando aquí". Y lo personalizó, entre otros, en sus nietas "que son ese futuro por el que debemos esforzarnos".

Villaverde reconoció su certeza de que "estoy iniciando una etapa decisiva". "Todo empieza para mi equipo y para mí y os apelo, comunidad universitaria, a dar lo mejor de nosotros en los próximos cuatro años. Cada uno de nosotros en esta universidad tiene que aportar en este tiempo su propio trazo intentando acoplarlo al del resto". El nuevo Rector se reconoció como "un capítulo sucesivo de una historia que apunta hacia el futuro. Hoy me siento alzado sobre los hombros de grandes universitarios, porque solo así podremos atisbar el horizonte de nuestra tarea". Para Villaverde lo más importante es que "la sociedad asturiana nos vea como una garantía de futuro" y comprometió el esfuerzo de la Universidad para "ayudar significativamente a que estos momentos de tanta pérdida se transformen pronto en tiempos de suma y de esperanza"

"Habrá batallas, algunas las perderemos, pero las habremos dado y solo en ello radica la victoria. En esto consiste la Universidad, en no darse nunca por vencido, en no resignarse a la fatalidad", dijo el Rector en su discurso. Una lección en la que ofreció "el compromiso de hacer de esta universidad una universidad mejor, y llegar más lejos sin olvidar que esta es una universidad de todos y para todos, de todas y para todas". Acabó su intervención con unos versos de Nacho González y su particular demostración de que "hoy comenzamos un sueño. Gaudeamus igitur (alegrémonos pues)".

Barbón: "Rector, te pido que esta Universidad sea lo que necesita Asturias"

A la intervención del Rector le siguió la del presidente del Principado, Adrián Barbón, que tras felicitar efusivamente a Ignacio Villaverde, y agradecer el trabajo de estos años de Santiago García Granda, prometió "colaboración y respeto a la autonomía universitaria", al tiempo que pidió "que trabajemos juntos para lograr que la Universidad sea lo que necesita Asturias; una institución que siga mejorando su prestigio y mejorando en los rankings nacionales e internacionales, que además fomente la transferencia de conocimiento donde aún nos queda mucho por hacer".