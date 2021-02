El Gobierno del Principado no descarta acabar reclamando en los tribunales el resarcimiento del esfuerzo económico que está haciendo para seguir pagando el salario social básico a las 9.000 familias que han solicitado el ingreso mínimo vital, de competencia estatal, a través de la administración autonómica. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la Seguridad Social sobre la fórmula de migración de estas personas desde la ayuda que presta el Principado hacia la que abonará el Gobierno central ha llevado a no descartar, según el Principado, “la vía judicial”. “Es el último recurso”, ha dicho esta mañana el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, pero no se desdeña mientras se sigue “negociando políticamente con el Ministerio para procurar encontrar un acuerdo que no merme las arcas del Principado”.

En la comparecencia posterior a la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, Cofiño ha puesto de manifiesto también que el Principado “no va a promover ni autorizar ninguna celebración física en relación con el 8M. Estamos en plena pandemia”, ha afirmado el Vicepresidente, “y no es conciliable con ella el ejercicio del derecho” de manifestación. En este punto, recordó que la Dirección General de Igualdad “insta al movimiento feminista a que los actos se celebren de manera virtual, en redes sociales o en balcones, pero en todo caso evitando cualquier concentración física que entrañe riesgos para la salud pública”.

El Gobierno ha dado de paso esta mañana sus propósitos legislativos para este año, que incluyen 23 proyectos de ley y 76 decretos de desarrollo, y una inversión de 1.50.925 euros para hacer frente a seis obras de emergencia en cinco carreteras de afectadas por los temporales de diciembre y enero. Del montante total, 506.944 euros se destinarán a la reparación del puente de Quinzanas, ubicado en la carretera AS-39 (Pravia-Cornellana a San Tirso), en el concejo de Pravia, que permanece cortado por graves problemas de asentamiento en una de las pilas. La empresa adjudicataria ya está ejecutando los trabajos previos a la intervención sobre el elemento dañado.

También en Pravia, están a punto de concluir las obras para corregir un hundimiento en la carretera PV-2 (puente Vega-Talavera), que supone un desembolso de 99.948 euros. Además, el Principado ultima dos actuaciones de emergencia en el concejo de Aller, por un importe total de 223.700 euros, para reponer los elementos dañados y mejorar la seguridad de la carretera AS-112 (Ujo-puerto de San Isidro), en el tramo comprendido entre Cuevas y el puerto, afectado por un alud. La reparación de un hundimiento en el kilómetro 36,9 y la retirada del material desprendido, ambas ya finalizadas, han costado 76.309 euros, a los que se suman otros 147.390 para ultimar la reposición de las señales y balizas afectadas, actualmente en ejecución.

Por otra parte, en Quirós se reparará una escollera en la carretera AS-230 (Bárzana-Pola de Lena), con una partida de 160.000 euros, y se gastarán 60.334 euros para retirar un desprendimiento en corredor del Nalón) a su paso por el concejo de Sobrescobio.