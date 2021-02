El Principado reconoce "errores" en el proceso de vacunación que afectaron a un número "muy pequeño de profesionales"

Cofiño insistió en este sentido en que las vacunas no se ponen "a la carta". "La prescripción es de la administración sanitaria por lo que no hay un derecho a elegir una marca. Hay un plan de vacunación y es lo que hay, no existe el derecho a elegir. Todo queda a criterio de los profesionales sanitarios", remarcó el vicepresidente.

Nuevas remesas de vacunas

Todos los planes de vacunación (también los de Asturias) siguen pendientes del número de vacunas que se recibirán. "Esa es la clave de todo el asunto. A lo largo de todo el proceso las grandes farmacéuticas han tenido varias disfunciones por lo que no podemos ser más preciosos en todo esto", afirmó Cofiño.

Nuevas fechas

Actualmente el gobierno regional está vacunando a mayores de 80 años y grandes dependientes. "Esa fase ya está iniciada de forma anticipada a otros territorios. Pero estas fases no son estancas. En cada una se vacunan una serie de grupos pero dada la logística es inevitable que se solapen fases y grupos", relató Cofiño.

Sobre la posibilidad de adelantar la vacunación de los enfermos crónicos menores de sesenta años, criterio que baraja el Ministerio, el vicepresidente del Principado ha puesto al Gobierno asturiano en disposición de “asumir los acuerdos que se adoptan en el consejo interterritorial. Si la comisión de trabajo creada al efecto eleva una propuesta, de ahí saldrá la consecuencia correspondiente y serán el consejo interterritorial y el grupo de trabajo quienes decidan cómo se modula esto, cómo se vacuna y qué cambios se efectúan en el plan de vacunación si fuera necesario”.

La decisión de prescindir de setenta rastreadores en plena incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y con Asturias en “riesgo extremo” se explica, según Cofiño, por la necesidad de “adaptar el número de rastreadores a la situación de la pandemia, que tiene vida propia. No se adoptarán decisiones que pongan en riesgo la detección con máxima celeridad de los brotes y las situaciones ni se despedirá a nadie. Son contratos temporales que van venciendo”. La pandemia evoluciona y los índices de contagio, explicó, “no son los mismos a lo largo del tiempo. El criterio de detección precoz seguirá estando presente en la toma de decisiones”.

Fiscalía

La Fiscalía del Principado de Asturias inició hace semanas unas diligencias de investigación por si hubiera habido irregularidades en el orden de vacunación de sanitarios en la región. La Fiscalía actúa tras recibirse una denuncia de la asociación sindical Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) por presuntas irregularidades en la estrategia de vacunación frente al COVID-19 en Asturias. Unas dudas que han sido motivo de amplio debate en la región y en toda España y que han obligado, incluso, a la comparecencia en la comisión de Sanidad en la Junta General del Principado de los responsables de la Consejería y del Servicio de Salud del Principado.

La estrategia de vacunación marcada por el Ministerio de Sanidad GRUPO 1 Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. GRUPO 2 Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Y concreta: Personal en el ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente, en los siguientes entornos incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios: administrativo, limpieza, voluntariado, estudiantes, etc. Unidades, consultas o circuitos covid.Puertas de entrada de pacientes agudos a los servicios de salud (servicios de admisión, urgencias, emergencias, atención primaria, servicios de prevención de riesgos laborales, instituciones penitenciarias y cualquier especialidad que reciba pacientes agudos). Personal de unidades móviles de atención directa a pacientes covid-19. Transporte sanitario urgente. Servicios de cuidados intensivos u otras unidades que asuman estas funciones en caso necesario. Cualquier servicio de cuidado no intensivo donde se realicen procedimientos que puedan generar aerosoles. Servicios y unidades con pacientes de alto riesgo(oncología, hematología, etc.). o servicios centrales donde se toman y manipulan muestras que potencialmente pueden contener virus viables. Personal sanitario de salud públicaque trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición. Personal de los equipos de vacunación, incluyendo a aquellas personas de salud laboral y medicina preventiva que van a participar en la administración de las vacunas frente al covid-19. Personal del ámbito sociosanitario.Incluye al personal que trabaja en otros centros de atención a personas mayores y de riesgo diferentes a los residenciales incluidos en el grupo 1. No incluye a quienes trabajan proporcionando cuidados estrechos a personas de poblaciones de riesgo en sus hogares (mayores, personas dependientes, enfermos, etc.) ni a los cuidadores no profesionales (familiares, convivientes…). GRUPO 3 Otro personal sanitario y sociosanitario. Grupo 3A Personal de ámbito hospitalario y de atención primaria, no considerado de primera línea. en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de adoptar las medidas de protección adecuadas. En otros ámbitos que no puedan considerarse hospitalarios o de atención primaria, se incluirá al personal sanitario que atiende sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos (personal de centros de odontología, ORL, cirugía maxilofacial, endoscopias de vías altas y otros. Personal sociosanitario que atiende de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados. Grupo 3B Personal del ámbito de la salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el Grupo 2, tanto servicios centrales de la Consejería de Salud y del SESPA, como en las unidades periféricas de las Áreas Sanitarias Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores, centros de día y otros centros sociosanitarios, así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas Personal sanitario de los siguientes colectivos: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica. Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP) GRUPO 4 Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no viven en residencias. Respecto al personal sociosanitario que no es de primera línea, solo se vacunará al que atiende de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados. Si es más factible, se vacunarán al mismo tiempo que la persona a la que asistan, en el grupo 4 (grandes dependientes). GRUPO 5 Personas mayores de 80 años y más que no residen en geriátricos (nacidas en 1941 o en años anteriores) GRUPO 6 Profesionales en activo de los siguientes colectivos con una función esencial para la sociedad Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas armadas. Incluye Guardia Civil, Policia Nacional, Autonómica y Loca, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección Civil, Emergencias y Fuerzas Armadas. Grupo 6B. 