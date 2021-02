Batalla por liderar Ternera Asturiana

La batalla encarnizada por el control del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana quedó ayer de relieve en el primer debate entre los cuatro candidatos a liderar la marca, celebrado en el Club Prensa Asturiana digital.

Gumersindo Menéndez y Rubén Fernández, candidatos por el sector ganadero, y José Manuel Menéndez y Sergio Marqués, que encabezan las listas del sector industrial, pusieron de relieve sus discrepancias en el modo de gestión de la marca, a la que pertenecen más de 5.000 ganaderos criadores de las razas asturiana de los valles y asturiana de la montaña, aunque sí mostraron su coincidencia en el alto potencial de una marca que generó en 2020 más de 33 millones de euros y en su capacidad de crecimiento. En 2020 las ventas crecieron un 1,6 por ciento, a pesar de la pandemia.

Gumersindo Menéndez, ganadero de Cangas del Narcea, representante de la candidatura auspiciada por Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), abogó por la unidad y por aportar paz al sector ganadero. “Debemos trabajar en común; la IGP debe estar por encima de intereses particulares”.

Rubén Fernández, ganadero de Quirós, presidente en funciones de la IGP y cabeza de lista de la candidatura que se denomina independiente, hizo valer la gestión realizada en los pasados siete años. “Tenemos que defender el precio en origen y seguir con la unidad en el seno del Consejo que se ha conseguido en estos años”.

El allandés José Manuel Fernández, de la empresa Vitoriastur , representante de la lista auspiciada por carniceros y salas de despiece, abogó por dar visibilidad a todas las partes de la cadena productora y comercializadora y fidelizar al cliente. “También tenemos que crear sinergias con el resto de las IGPs y marcas de calidad asturianas”, añadió.

Sergio Marqués Prendes, representante de la candidatura del sector industrial avalada por la Asociación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (Asincar), que aglutina el 90 por ciento de la ternera que comercializa la IGP, y representante de Alimerka en el Consejo Regulador, hizo hincapié en la necesidad de que en el órgano que rige Ternera Asturiana estén presentes los que representan a la mayoría del sector. “Las principales empresas comercializadoras deben estar representadas en un momento crítico como este; lo contrario no augura nada nuevo; no es momento para hacer experimentos, esto no es un juego”, indicó el candidato. Las elecciones al Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana se celebrarán el próximo 6 de marzo, y a ellas están convocados más de 5.500 inscritos, que tendrán que elegir a cinco vocales del sector ganadero y a otros cinco del sector industrial, que se harán cargo de la gestión de la marca durante los próximos cuatro años. Los electores podrán votar de forma presencial o ejercer su derecho por correo.

Gumersindo Menéndez | Candidato de Cooperativas, UCA y COAG (sector ganadero)

“Representatividad y unión son más necesarias que nunca”

“Representatividad y unión son más necesarias que nunca en el Consejo Regulador. La IGP tiene que estar por encima de las diferencias que se ven en otros sitios,_yo vengo del mundo de las cooperativas y quiero trabajar por la unidad”, señala Gumersindo Menéndez, que a lo largo de todo el debate transmitió ese mensaje de unidad, que en su opinión, debe presidir la gestión de la marca.

Menéndez hizo valer su experiencia en el mundo del cooperativismo como un importante activo para gestionar la IGP. “Aunque me vinculan a organizaciones no pertenezco a ninguna, pero sí tengo experiencia en unir cooperativas y trabajar por el entendimiento”, aseguró Menéndez. El candidato también resaltó su intención de proteger los intereses de los ganaderos que crían las razas autóctonas asturiana de los valles y asturiana de la montaña.

Rubén Fernández | Candidato independiente (sector ganadero)

“Es prioritario defender buenos precios en origen”

“Es prioritario defender buenos precios en origen para los ganaderos, es algo esencial”, aseguró Rubén Fernández, presidente en funciones del Consejo, que aspira a revalidar mandato al frente de una lista independiente. Fernández defendió la continuidad de las líneas de actuación que ha seguido el Consejo en estos años, buscando nuevos mercados fuera de Asturias.

“Tenemos que seguir fomentando la marca y trabajar para que sea cada vez más conocida fuera de nuestras fronteras”. Recuperar el mercado hostelero es otro de los objetivos que se marca Fernández, así como crear canales de confianza entre ganaderos y y consumidores. “Todos los ganaderos estamos orgullosos de formar parte de la IGP, en eso coincido con Gumersindo;_somos una gran familia y queremos continuar siéndolo”, indicó.

José Manuel Menéndez | Candidato de carniceros (sector industrial)

“Debemos reforzar la publicidad de la marca”

“Trabajaré para ampliar el nicho de mercado y recuperar a muchas carnicerías que ya estuvieron en la marca y se marcharon. A las salas de despiece les facilitaremos la presencia en los mercados. También considera necesario reforzar la publicidad de la marca”, apuntó José Manuel Menéndez, de la empresa Vitoriastur, que considera asimismo “muy importante” situar a la ternera autóctona en los mercados exteriores: “Es el momento de defender productos de calidad, como el nuestro”, señaló.

El candidato pidió respeto para su candidatura. “No debemos confundir un consejo regulador con un consejo de administración, son cosas diferentes”. José Manuel Menéndez también destacó la importancia de los supermercados en la comercialización. “Ni mucho menos les dejaremos fuera”, indicó.

Sergio Marqués | Candidato por la lista de Asincar (sector industrial)

“No es de recibo una candidatura de retales”

“La primera medida que tomaremos en la IGP es impedir que la contaminación que existe en el campo asturiano se traslade al Consejo”. Lo dijo el veterinario Sergio Marqués Prendes, que se mostró partidario de restaurar la sintonía perdida entre los ganaderos y los comercializadores.

Marqués criticó que la otra candidatura del sector industrial, liderada por José Manuel Menéndez, sólo representa el 1,5 por ciento de la carne de la IGP, mientras que la suya aglutina al 90 por ciento de la producción. “No resulta admisible una candidatura hecha de retales, cualquier plan que se pretenda llevar a cabo sólo es posible si en el Consejo está representada la gente que tiene representatividad”, aseguró Marqués.

El candidato, que dijo conocer perfectamente el sector ganadero, señaló que quiere trabajar por el éxito de la marca.