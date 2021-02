El Gobierno valora acudir a los tribunales para exigir el ingreso mínimo al Estado

El Gobierno regional no descarta acabar reclamando en los tribunales el resarcimiento del esfuerzo económico que está haciendo para seguir pagando el salario social básico a las 9.000 familias que han solicitado el ingreso mínimo vital, de competencia estatal, a través de la Administración autonómica. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la Seguridad Social sobre la fórmula de migración de estas personas desde la ayuda que presta el Principado hacia la que abonará el Gobierno central ha llevado a no descartar, según el Principado, “la vía judicial”. “Es el último recurso, y no es deseable”, matizó ayer el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, pero no se desdeña mientras se sigue “negociando políticamente con el Ministerio para procurar encontrar un acuerdo que no merme las arcas del Principado”.

Se trata de hacer entender al Ejecutivo central que “tenemos derecho a que se nos resarza retroactivamente de los esfuerzos que estamos haciendo” para evitar que los 9.000 beneficiarios del salario social se queden sin ingresos.